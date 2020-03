Der Chor „a tout bout d'chants“ aus der französischen Partnerstadt Soissons beim Besuch vor vier Jahren in Eisenberg.

Eisenberg. Sänger aus Soissons kommen zum Konzert und zum deutsch-französischen Treff am Mohrenbrunnen während des Stadtfestes im Mai.

Eisenberg erwartet Chor aus der Partnerstadt

Nach vier Jahren wird der französische Chor „a tout bout d’chants” aus Eisenbergs Partnerstadt Soissons wieder zu Gast im Saale-Holzland sein. „Diesmal wird der Chor vom 21. bis zum 24. Mai kommen, also zum Mohrenfest am Himmelfahrtswochenende“, kündigt Kantor Philipp Popp an und sagt: „Das verspricht ein schönes Konzert und wir werden wieder Gelegenheit haben unsere Gastfreundlichkeit zu zeigen“.

Ein bunter Melodienstrauß in Eisenberg

Das Konzert mit dem Titel „Un Bouquet musical – ein bunter Melodienstrauß“ wird während des Stadtfestes am Samstag, 23. Mai um 18 Uhr in der Eisenberger Stadtkirche Eisenberg erklingen. Die französischen Gäste hingegen sind für fröhliche und unterhaltsame Musik bekannt. Geplant sind auch französische Klaviermusik und Chansons. Begleitet wird der französische Gastchor vom Gospelchor und der Kantorei aus Eisenberg. Die musikalische Leitung übernehmen Karine Tassan und Philipp Popp.

Noch können sich Gastgeber für die Sänger und Sängerinnen melden

„Im Anschluss an das Konzert ist ein öffentliches deutsch-französisches Treffen am Mohrenbrunnen vor der Stadtkirche geplant – als unser Beitrag zum Mohrenfest“, sagt Kantor Popp. Die Vorbereitungen auf das Treffen der Chöre zu einem fröhlich-bunten Wochenende läuft bereits auf Hochtouren, ebenso wie die Suche nach Gastgebern für die etwa 30 Sängerinnen und Sänger aus Eisenbergs französischer Partnerstadt. „Etliche Gastgeber haben sich bereits gefunden“, sagt Popp. Wer noch Gäste für drei Nächte mit Frühstück unterbringen möchte, könne sich aber gern noch melden. Sprachbarrieren sollten kein Hindernis sein: „Einige der Gäste sprechen Deutsch und mit ein paar Brocken Englisch oder Händen und Füßen kann man sich gut behelfen“, meint der Eisenberger Kantor.

Wer Gäste aus dem Chor der französischen Partnerstadt unterbringen möchte kann sich bei Kantor Philipp Popp melden unter Telefon 036691/238668 oder 0163/7387351.