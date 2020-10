Kaum ein Kind im Saale-Holzland kennt ihn nicht: Manfred Stiel, den Mann mit der Zuckerwatte. Süßigkeiten sind sein Metier – und das schon seit 30 Jahren.

„Für mich war die Deutsche Einheit wirklich eine Chance“, sagt der Eisenberg. Gleich nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung, noch im Oktober 1990, hatte er sich im Reisegewerbe selbstständig gemacht. „Sozusagen als fahrender Geselle. Das wollte ich schon immer“, erzählt er mit einem Schmunzeln. In der DDR-Zeit sei er schon mal ein Jahr arbeitslos gewesen – zumindest nach der damaligen Lesart. Gleich nach der Armee war er statt eine feste Arbeit aufzunehmen mit einem Rummel losgezogen. Bis ihn die damalige HO, die Handelsorganisation der DDR nach Eisenberg in ein festes Arbeitsverhältnis geholt hatte: als Verkäufer im ehemaligen Spielwarengeschäft im Steinweg, wo er später die Filialleitung inne hatte bis zur Wende.

Bei sämtlichen Festen zugegen

„Eigentlich sollte ich Augenoptiker werden und das Geschäft meines Vaters am Brühl weiterführen. Aber das wollte ich nicht. Mich hat es immer in die Welt gezogen“, erzählt Stiel. Mit der Selbstständigkeit nach der Wiedervereinigung hatte er sich einen Verkaufswagen zugelegt, später einen zweiten, mit Süßigkeiten für kleine und große Leckermäuler und anfangs noch mit einigem Spielzeug.

An Markttagen ist er in den ersten Jahren beispielsweise auch mit einem Stand in Eisenberg zu finden gewesen. Über die Jahre hat es kaum ein größeres Fest auf den Dörfern und in den Städten im Saale-Holzland gegeben, zu dem er nicht mit seinem Verkaufswagen vorgefahren ist. Zu allen Jahreszeiten, bei Wind und Wetter, mit dem Wissen: „Die Kinder warten schon auf mich.“

„Bis jetzt ist alles gut gegangen“, sagt Stiel. Das Corona-Jahr hat wie vielen anderen aber auch ihm und seinem Geschäft große Einschnitte gebracht. „Feste und Feiern sind abgesagt. Und jetzt kommen die Absagen für die Weihnachtsmärkte“, berichtet er und hofft zugleich, dass in der Hoch-Zeit der Süßigkeiten im Advent vielleicht doch noch ein bisschen was gehen wird. Die frisch gebrannten Mandeln sind bereits geliefert. Auch viele Faschingsveranstaltungen sind inzwischen abgesagt – zum Leidwesen des Händlers mit den Süßigkeiten. „Die Kosten laufen ja auch bei weniger Einnahmen weiter. Die Wagen beispielsweise haben gerade erst frisch die Tüv-Plakette bekommen.“

Verkauf in Freibad und Tiergarten

Sein großes Glück: Die festen Standbeine mit der gastronomischen Versorgung im Eisenberger Freibad in den Sommermonaten seit 2018 und seit diesem Jahr mit dem Kiosk im Tiergarten. „Den wollte ich erst nicht übernehmen, aber der Tiergartenleiter hatte mich so angebettelt, dass ich Ja gesagt habe.“

Der Kiosk dort musste mit dem Tiergarten in der Corona-Zwangspause zwar auch erst einmal für Wochen schließen. „Aber jetzt läuft er gut und wird meist von meiner Frau und meiner Tochter betreut“, berichtet der Familienvater.

Die Hoffnung gibt Manfred Stiel so schnell nicht auf. Seine fünf Aushilfen – ältere Schüler – setzt er jetzt abwechselnd ein, damit jeder von ihnen die Chance hat, ein paar Euro zu verdienen. Und für das nächste Jahr hat er sie auch schon vorsorglich geordert. Noch nicht wissend, was dann gehen wird oder auch nicht. Bis auf einen wollen auch alle wieder mithelfen.

Seinen Schritt in die Selbstständigkeit mit dem Wagen voller Süßigkeiten habe er nie bereut, sagt Manfred Stiel. Zu Hause sitzen sei nicht seine Sache, meint der 55-Jährige: „Ich hab’ ja auch noch ein paar Jahre bis zur Rente und auch danach würde ich – solange es geht – weitermachen.“