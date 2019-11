Eisenberg: Fördermittel für Vereine verteilt

4000 Euro konnte die Stadtverwaltung in diesem Jahr an die Vereine in Eisenberg verteilen.

Alle Jahre wieder entbrennt im Kulturausschuss eine lange Diskussion darüber, wie die städtischen Zuschüsse an Vereine verteilt werden sollten. In diesem Jahr ging es um insgesamt 4000 Euro. Daher wollte Gerd Hauschild (SPD) die Debatte abkürzen, und schlug vor, allen Antragstellern, 34 an der Zahl, 100 Euro zu überweisen. Der restliche Betrag könnte an Vereine verteilt werden, die ein Jubiläum oder ein anderes großes Ereignis planen. „Das wäre auch ein Zeichen an die Vereine, dass sie ein gleichwertiges Ansehen in der Stadt genießen“, fand Steffen Much (Linke), der als Gast im Ausschuss saß.