Eisenberg: Fünf Zufahrten für Gewerbeflächen möglich

Die Stadt Eisenberg will sich für die Ansiedlung möglicher neuer Gewerbe attraktiver machen. Der Bauausschuss hat vor der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag mehrheitlich empfohlen, der Stadtrat möge die Verwaltung beauftragen, alle möglichen Zufahrten für Gewerbeflächen nördlich der Bahnhofstraße zu prüfen. Derzeit ist die Lage prekär: Die Mitarbeiter der Gießerei Bruss sowie der Firma Schrott Wetzel gelangen über eine überaus brüchige Pflasterstraße zu ihren Arbeitsplätzen. „Die Mitarbeiter beklagen mitunter sogar Schäden an ihren Fahrzeugen“, sagte Bruss-Werkleiter Michael Ott am Rande der Ausschusssitzung. Zuvor hatten sich die Mitglieder des Gremiums vor Ort ein Bild gemacht, wie der Zustand vorhandener Straßen ist und welche Zuwegungen möglich sind.

Einerseits soll den vorhandenen Firmen auf diesem Wege das Leben erleichtert werden, zum anderen hofft der Bund der Selbstständigen (BdS), auf dessen Antrag das Unterfangen zurückgeht, auf das Interesse weiterer Unternehmen an den Flächen. Fünf Varianten möglich Insgesamt fünf Varianten stehen derzeit im Raum: Zum einen gibt es die bestehende Zufahrt, vom Kreisverkehr aus wenige Meter hinter der Claußstraße. Die Pflasterstraße ist marode. Derzeit kann die Stadt nicht handeln, denn das Gelände ist in Privatbesitz. „Hier wäre denkbar, die Straße gegen eine Überschreibung an die Stadt zu sanieren“, sagte Bauamts-Leiterin Gabriele Daßler. Denkbar ist auch eine Verlängerung der Werkstraße, die als Abzweig der Bahnhofstraße derzeit am Parkplatz vor einer Spielothek endet. Die dritte Variante könnte direkt entlang der Mauern führen und am gleichen Punkt enden, wie die Verlängerung der Werkstraße. Grund und Boden dafür würde das Schrott-Unternehmen nach eigenen Angaben während der Sitzung für einen symbolischen Betrag der Stadt überlassen. Weitere Varianten könnten über den Radweg auf dem ehemaligen Bahndamm führen – oder über die Königshofener Straße etwa auf Höhe des Abzweigs Etzdorfer Straße. Wenn auch hier Stadtrat Götz Witkop (BdS) mutmaßte, diese Zuwegung sei zu lang. Über die Kosten herrscht aber noch Unklarheit. Während Ingo Lippert (SPD) einen siebenstelligen Betrag für möglich hält, war in ersten Kostenschätzungen des Bauamtes von einigen Hunderttausend Euro die Rede. Wobei das Gegenstand der Variantenprüfung ist, für die im Haushalt für das kommende Jahr Geld bereitgestellt werden müsste. Darüber muss der Stadtrat befinden. Die Unternehmen vor Ort müssten Erschließungsbeiträge etwa für die Entwässerung zahlen, auch neue Unternehmen wären davon betroffen. Entscheidungshilfe für Unternehmen Die Gießerei Bruss beschäftigt derzeit nach Angaben ihres Werkleiters etwa 60 Menschen in Eisenberg. Ein Grundstück zur Expansion hat man sich in Bollberg gesichert. Ob der Standort in Eisenberg dann erhalten bleibt, ist noch unklar. Werkleiter Michael Ott sagte jedoch, bei Herstellung einer vernünftigen Zufahrt werde man neu entscheiden. Platz zur Expansion hat das Unternehmen, allein vier Hektar stünden dafür noch zur Verfügung. Schrott Wetzel sei zudem bereit, einen Teil seiner Fläche abzutreten. Das würde Platz für Neuansiedlungen schaffen. „Wir unterstützen das ausdrücklich, denn wir wollen Flächen für Gewerbe zur Verfügung stellen“, sagte CDU-Stadtrat Gernot Krist. Weiteres Verlottern der Flächen sei nicht wünschenswert.