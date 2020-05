Eisenberg/Lindau. Uli Rosenkranz feiert am 10. Mai in Lindau seinen 60. Geburtstag. Für seinen Gartenbaubetrieb und seine Kirchgemeinde engagiert er sich unermüdlich.

Eisenberg: Gärtner und Christ aus Passion

Die große Feier hat Uli Rosenkranz abgesagt. Am Sonntag, 10. Mai, feiert er seinen 60. Geburtstag nun im kleinen Familienkreis. „Es gibt Schlimmeres“, meint er, ein paar Freunde und Bekannte kämen sicher dennoch zu einem netten Plausch am Gartenzaun vorbei.

1987 hat Uli Rosenkranz in Eisenberg sein gleichnamiges Gartenbauunternehmen gegründet. „Die Gärtner kommen“ – unter diesem Motto ist die Firma in ganz Mitteldeutschland tätig. Eigentlich wollte er etwas im technischen Bereich lernen, doch der Apfel fiel nicht weit vom Stamm: „Mein Vater ist Gärtner, mein Bruder auch, da lag es nahe, dass ich ebenso den Beruf erlerne. Und nun ist es meine Passion geworden.“

Mit viel Herzblut engagiert sich Uli Rosenkranz auch für die Kirche. In Lindau, wo er seit 1995 lebt, ist er Vorsitzender des Gemeindekirchenrates. „Uli steht für eine Kirche, die ganz nah am Menschen ist“, sagt Pastorin Ulrike Magirius-Kuchenbuch, die die Kirchgemeinde Lindau betreut. Er sei für sie immer ein Ansprechpartner, entwickele gute Ideen und setze diese dann auch gleich um und habe stets alle Fäden in der Hand. „Manchmal frage ich mich, wie er das neben seinem Beruf alles schafft“, so die Pastorin.

Passend dazu bittet Uli Rosenkranz an dieser Stelle, auf den neuen Termin für das Glockenfest in Lindau hinzuweisen. Eigentlich wollte man am 16. Mai das 500-jährige Jubiläum der Glocke feiern, mit dem Auftritt von einem Gospelchor und einem Chronikabend. Nun hat man den Festtag auf den 30. Mai 2021 verschoben, die Chronik der Lindauer Kirche ist bei Irmgard Fritzsche in Rudelsdorf erhältlich.