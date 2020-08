Der Restaurator Emil Rosian (78) mal an einem Fassadenbild mit Motiven von Eisenberg in 20 Metern Höhe an der Giebelfassade des sogenannten Mittelganghauses in der Biberacher Straße 1.

In kräftigem Orange leuchtet der in Sanierung befindliche Appartementblock in der Biberacher Straße 1 in die Ferne. An der Giebelfassade des sogenannten Mittelganghauses in Eisenberg verbergen die Bauplanen, die eigentlich am Freitag fallen sollten, noch ein Geheimnis.