Eisenberg geht mit der Zukunft

Angelika Munteanu über ein überfälliges Datennetz.

Warum nicht gleich so? Die Frage kommt einem in den Sinn, wenn die Stadt Eisenberg und die Thüringer Netkom jetzt ankündigen, dass in den nächsten drei Jahren das Gros der Eisenberger Haushalte einen Glasfaseranschluss erhalten sollen. Immerhin, dem Thüringer Netzunternehmen muss man zugute halten, dass es im Freistaat das zuwege bringt, was man eigentlich vom einstigen Staatsmonopol Deutsche Telekom erwartet hätte: den zeitgemäßen Ausbau der Internetanbindung in allen Ecken Deutschlands und auch im ländlichen Saale-Holzland. Dennoch: Das Glasfaserkernnetz in Eisenberg, das die Thüringer Netkom verlegt hat, liegt mittlerweile auch schon wieder seit fünf Jahren unter der Erde. Nur wer es dringend wollte, hat – auf eigene Rechnung – seinen Anschluss bis ins Haus verlegt bekommen. Es brauchte offenbar erst die Corona-Pandemie mit Pflicht zu Schule und Büro daheim, Videokonferenzen und den allabendlichen Plausch zwischen Oma und Enkel via Internet, damit die deutschlandweite Breitbandoffensive und der Glasfaserausbau auch auf den letzten Meter so richtig Druck bekommen hat. 2024 heißt für die meisten Eisenberger Haushalte nun das Ausbauziel. Doch es gibt immer noch weiße und graue Flecken, die sich gedulden müssen.