In seiner Mechanischen Werkstatt in der Jenaer Straße 2A in Eisenberg hat sich Kunsthandwerker Mario Thieme ein Atelier geschaffen.

Eisenberg. Der Eisenberger Metallkünstler Mario Thieme eröffnet sein Atelier in der Mechanischen Werkstatt. Besichtigung nach Absprache.

Eisenberg: Gemütlicher Kunstgenuss am Ofen

Eisenberg: Gemütlicher Kunstgenuss am Ofen

In seiner Mechanischen Werkstatt hat der Metallkünstler Mario Thieme sein Refugium eröffnet. „Ich wollte schon lange eine Atelier als Rückzugsort für mich einrichten“, sagt Thieme. Das sein nun gelungen.

Das Atelier ist ausgestattet mit Bildern, die der Künstler in den vergangenen Jahren geschaffen hat. „Allesamt Öl auf Leinwand“, erläutert er. Ausgestellt hat er schon mehrfach in Eisenberg und in der Region, sein Samurai aus Stahl sorgte im Stadtbild für Aufsehen.

Die Galerie in der Werkstatt in der Jenaer Straße 2A in Eisenberg kann nach Rücksprache unter Telefon (036691) 50511 besichtigt werden.