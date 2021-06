Eisenberg: Großes Interesse am kleinsten Porzellanmuseum

Die Schau des kleinsten Porzellanmuseums Deutschlands in Eisenberg zieht zahlreiche Menschen an.

Eisenberg. Die Organisatoren zeigen sich mit dem Start zufrieden.

Das kleinste Porzellanmuseum Deutschlands ist am Samstag aus Sicht der Organisatoren erfolgreich gestartet. Gleich am ersten Tag konnten drei Führungen durch die Ausstellung angeboten werden, teilt Nicole Schäufler mit. Rund 100 Besucher hätten sich außerdem online unter www.eisenberger-artdeco.de zu dem Projekt informiert.

„Das absolute Lieblingsstück der Besucher scheint in jedem Fall das geheimnisvolle Service mit den Bänder-Henkeln zu werden“, so die Ausstellungsorganisatorin Schäufler. „Da stehen alle im ersten Augenblick kurz still und staunen.“

Erste Interessenten an der Mitmach-Aktion „Hoch die Tassen“ hätten sich ebenfalls gemeldet. So bringen die Besucher zum Beispiel Fotos von Porzellanteilen auf dem Handy mit. „Da können wir dann gleich vor Ort drauf schauen und die Leute erzählen auch gern, wie sie oder die Familie zur Teekanne oder zur Zuckerdose gekommen sind. Von der Aussteuer bis zum Flohmarktfund – da ist alles dabei“, so Schäufler.

Fotos von Familienschätzen

Pünktlich zum Start der Ausstellung wurden außerdem noch zwei Besucherbänke geliefert und aufgebaut, so dass nun auch Sitzmöglichkeiten für die Besucher bestehen. „Das ist angenehm für die Gäste, denn gerade bei den derzeitigen Temperaturen strengt langes Stehen doch an“, sagt sie.

Viele Eisenberger und Menschen aus der Region hätten sich am ersten Eröffnungstag auch per E-Mail gemeldet und erste Fotos von den heimischen Familienschätzen geschickt; andere hätten zu sich nach Hause eingeladen, um das Tafel-Service der Großmutter einmal vorzustellen. „Ich bin gespannt, was für Porzellan- und Design-Schätze wir in nächster Zeit noch finden werden“, so Nicole Schäufler.

