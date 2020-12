Eisenberg: Gut sortierte Bücherregale zum Abschied

Die Arbeitsstunden sind gezählt, die noch vor Petra Becher liegen. Zum Jahresende geht die Leiterin der Stadtbibliothek Eisenberg nach 42 Jahren in den Ruhestand. Sie hinterlässt ihrer Nachfolgerin ein gut sortiertes Haus.

Eigentlich wollte die jetzt 64-jährige Wahl-Eisenbergerin Lehrerin werden. Doch dann habe sie sich bei der Berufswahl doch für das Bibliothekswesen entschieden. „Das habe ich bis heute nicht bereut“, sagt Petra Becher, „so konnte ich meinen Beruf mit meinem Hobby Lesen verbinden – was wollte ich mehr?“ Nach dem Studium war die aus Mecklenburg-Vorpommern Stammende durch private Verbindungen nach Eisenberg gekommen und am 1. Juni 1978 gleich als Leiterin der damaligen Stadt- und Kreisbibliothek gestartet.

Staffelstab geht an Nachfolgerin Alexandra Junge

Jetzt aber sei die Zeit gekommen, sich in den Ruhestand zu verabschieden und den Staffelstab an ihre Nachfolgerin Alexandra Junge zu übergeben, sagt die scheidende Bibliothekschefin. Doch sei sie nicht ganz weg, sagt Petra Becher. Ab dem neuen Jahr aber quasi an der anderen Seite des Bücherregals als Nutzerin. „Dann kann ich in aller Ruhe in den Regalen stöbern“, meint sie.

Die Regale sind gut gefüllt mit einem Bestand von etwa 52.000 Exemplare an Büchern und anderen Medien. Die haben sich im Laufe der Jahre deutlich gewandelt, den Interessen der Leser entsprechend zum einen. Der technischen Entwicklung gehorchend zum anderen.

Viele wollen noch immer ein Buch in den Händen halten

Als Petra Becher die Bibliotheksleitung in Eisenberg übernommen hatte, waren – neben Büchern und Zeitschriften – Kassetten und Schallplatten in Mode. Mit dem technischen Fortschritt zu Beginn der 1990er Jahre kamen Videos und CD-Rom in die Regale. Längst sind sie dort wieder raus. Stattdessen sind E-Books gefragt und Konsolenspiele und seit wenigen Jahren zunehmend der Internetverleih über die Thüringer Bibliothekenplattform ThüBIBNet für die On-Leihe. Mehr denn je in den Lockdown-Zeiten in der Corona-Pandemie in diesem Jahr, in denen auch die Bibliotheken phasenweise schließen mussten– wie eben jetzt zum Jahresende.

Doch viele Nutzer wollen noch immer ein Buch in den Händen halten, weiß die scheidende Bibliothekschefin. Als vor wenigen Wochen kurzfristig der harte Lockdown beschlossen wurde, seien an den letzten beiden Tagen vor der Schließung noch einmal die Nutzer in die Bibliothek geströmt, um sich einzudecken.

Verbindung von Kulturort und Lernort

Unter Petra Becher hat sich die Stadtbibliothek zu einem Aufenthaltsort für die Nutzer entwickelt. Die Verbindung von Kulturort und Lernort ist ihr immer wichtig gewesen. Vor allem durch Aktionen im Haus für Schüler, aber auch für andere Altersgruppen. Die Räume, die die Bibliothek seit dem Umzug im Jahr 2003 aus dem Verwaltungsgebäude am hinteren Markt in das sanierte alte Postgebäude im Steinweg zur Verfügung hat, bieten ausreichend Platz dafür. Der neue Kreativraum, der jüngst im ersten Obergeschoss eingerichtet und gestaltet wurde, ist bislang ungenutzt. „Eigentlich wollten wir ihn in diesem Jahr eröffnen. Das ging nun nicht wegen Corona“, erläutert Petra Becher und hofft für ihre Nachfolgerin auf das neue Jahr.

Unterstützend wird Petra Becher der Stadtbibliothek auch nach ihrem Ausscheiden erhalten bleiben. Im Bibliotheksförderverein, in dem sie derzeit die Geschäfte führt, will sie weiterhin mitarbeiten, Fördermittel akquirieren, Lesewettbewerbe mit organisieren und Veranstaltungen in der Bibliothek. „Der Bücherfreunde-Treff soll nach Schließzeit wieder mit Leben erweckt werden“, blickt sie in die nahe Zukunft.

Aus Sicht ihres Dienstherren, des Eisenberger Bürgermeisters Michael Kieslich (CDU), hinterlässt Petra Becher „ein Lebenswerk, das unter neuer Leitung fortgeführt werden kann“. Auch wenn es heutzutage keine Selbstverständlichkeit sei, dass frei werdende Stellen neu besetzt werden können.