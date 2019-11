Eisenberg: Historischer Fund hinterm Trockenklo

Über viele Jahre wohl hat das kleine Buch hinter den Brettern eines Trockenklos am Eisenberger Markt gesteckt. Der Einband und die Seiten sind vergilbt und von Stockflecken übersät. Jost Samorski hatte das Büchlein gefunden, als er das Haus am Markt 8, eines der ältesten Gebäude im historischen Stadtkern von Eisenberg aus dem 17. Jahrhundert, nach dem Kauf im Jahr 2001 saniert und zum Hotel umgebaut hatte. Das historische Gebäude wollte der Bauherr erhalten, das Trockenklo hinten zum Hof aber musste weichen. So kam das Buch zum Vorschein – und viele andere historische Dokumente im Laufe des Umbaus dazu.

„Vorerst schlummerte alles in einer Vitrine“, erzählt Samorski. Bis Zeit war, die Funde zu sichten, weil die Vitrine verkauft wurde. Alte Grundstückspapiere anderer Häuser in der Nachbarschaft habe er den heutigen Besitzern übergeben. Beim Blick in das kleine verblichene Buch stellte er fest: „Es enthält Mitschriften von Predigten, die offenbar in der Eisenberger Kirche gehalten wurden.“ Alles in Sütterlin säuberlich handschriftlich notiert. Die 800 Jahre Kirche in Eisenberg, die in diesem Jahr begangenen werden, sind für den Finder Anlass gewesen, das handgeschriebene Buch religiösen Inhalts als Leihgabe an die Kirchgemeinde weiterzureichen. Nach dem Gottesdienst am vergangenen Sonntag hatte Jost Samorski seinen Fund dem Superintendenten Arnd Kuschmierz übergeben. Vor Kirchenarchivar Heiko Kertscher liegt nun reichlich Arbeit.

Predigt-Buch von Bruno Knopfe

Die ersten Erkenntnisse über die Geschichte des Buches, seinen Autor und den Inhalt gibt es bereits. Beim ersten Durchblättern fand sich eine Jahreszahl, die auf den Erntedank im Jahr 1852 verweist. Auch der Name des Autors, der mit säuberlicher Handschrift die Predigten des damaligen Eisenberger Superintendenten und anderer Pfarrer festgehalten hat, findet sich in dem „Predigt-Buch von Bruno Knopfe“. Wer Bruno Knopfe war, ließ sich schnell aus dem gut geführten Eisenberger Kirchenregister herausfinden: ein Klempnermeister, der vom 20. Juli 1839 bis zum 24. August 1925 in Eisenberg gelebt und am Markt 2 gewohnt hatte.

Im Jahr 1852, als das Büchlein offenbar geschrieben wurde, war Bruno Knopfe gerade einmal 13 Jahre alt. Die ersten Vermutungen legen nahe, dass er als Konfirmand die Predigten notiert hatte. „Strebsam ist er ja gewesen, im Jahr seiner Konformation 1853 hatte er alles Einsen“, hat der Kirchenarchivar schnell in den Kirchenbüchern nachlesen können. „Aber diese Schrift bei einem 13-Jährigen?“ Heiko Kertscher bleibt skeptisch, solange er das Buch nicht von der ersten bis zur letzten Seite gelesen und dazu geforscht hat. Seine und auch die Hoffnung des Leihgebers Samorski: Dass sich in den Niederschriften auch Passagen zur Eisenberger Stadtgeschichte finden könnten. Es sei nicht selten, weiß Kertscher, dass Pfarrer in ihren Predigten auch Bezug nehmen zu aktuellen Geschehnissen im Ort. Solche Funde wären eine Bereicherung für die Stadtgeschichte, so die Hoffnung beider.

Ausstellung zum Buch im Hotel

Auch der Öffentlichkeit soll das kleine, wahrscheinlich fast 120 Jahre „Predigt-Buch von Bruno Knopfe“, der später als Handwerker in Eisenberg einen Namen hatte, nicht vorenthalten werden. Jost Samorski plant eine kleine Ausstellung, die zur Hof-Weihnacht am Samstag während des Eisenberger Nachtweihnachtsmarktes im Hotel am Mohrenbrunnen eröffnet werden soll. „Auszugsweise habe ich von dem Buch Kopien gefertigt. Die kommen in richtig schöne alte Rahmen und werden im Foyer ausgestellt“, kündigt Samorski an. Und er bleibt gespannt, was Kirchenarchivar Heiko Kertscher in den nächsten Monaten zur Geschichte des kleinen Buches erforschen wird.

13. Hof-Weihnacht zum Eisenberger Nachtweihnachtsmarkt im Hotel am Mohrenbrunnen am Samstag von 16 bis 24 Uhr mit einer Austellung von Auszügen aus dem „Predigt-Buch von Bruno Knopfe“, das vermutlich aus dem Jahr 1852 stammt.