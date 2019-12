Die Bienenkörbchen sind ein richtiger Hingucker in der Auslage.

Eisenberg. Seit kurzem sind die „Bienenkörbchen“ aus der neuen „Thüringer Backzeit“ in den Filialen der Konditorei Gräfe erhältlich

Eisenberg: Hobbybäcker-Rezept überzeugt den Bäckermeister

Sie sind zwischen Stollen, Lebkuchen und Plätzchen ein richtiger Hingucker in der weihnachtlichen Auslage der Konditorei Gräfe: die Bienenkörbchen, auch Likörspitzen genannt. Das Rezept für die süße Leckerei stammt von Ute Rother aus Weida, die damit den zweiten Platz im Magazin „Thüringer Backzeit“ erringen konnte. Pünktlich zu Weihnachten hat die Mediengruppe Thüringen, zu der die Ostthüringer Zeitung gehört, eine zweite Auflage des Magazins mit den 50 besten Rezepten unserer Leser für Plätzchen, Stollen, Lebkuchen, Torten und Kuchen veröffentlicht.

Der Geschmack ist das Wichtigste

Das Eisenberger Kaffeehaus Gräfe gehört zu den Hauptsponsoren der Thüringer Backzeit. Bäckermeister Mario Gräfe war von den Bienenkörbchen sogar so angetan, dass er das Gebäck zur Weihnachtszeit in das Sortiment seiner Geschäfte aufgenommen hat. Warum? „Es ist einfach mal etwas anderes, so etwas hatten wir bisher noch nicht“, meint er. „Außerdem schmecken sie gut und der Geschmack ist das Wichtigste.“ Beim Kalkulieren sei ihm erst richtig bewusst geworden, mit wie viel Aufwand die Bienenkörbchen hergestellt werden. „Wir wollen mit der Thüringer Backzeit daher auch die Leistung der Rezeptgeber und Hobbybäcker wertschätzen. Und das Schöne für die Käufer ist, sie wissen, dass alle 50 Rezepte funktionieren, da sie schon unzählige Male angewendet worden sind.“

Die Thüringer Backzeit ist in allen Servicecentern der OTZ, TA und TLZ, online unter www.lesershop-thueringen.de/backen, telefonisch unter 0361/2275859 sowie in allen Filialen der Konditorei Gräfe erhältlich.