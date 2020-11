Eisenberg kämpft gegen das Vergessen

Vor 82 Jahren, am 9. November 1938 fand in Deutschland die systematische Vernichtung von jüdischem Eigentum und Leben ihren Anfang. In der Pogromnacht wurden über 1400 Synagogen, Gebetshäuser, Geschäfte von jüdischen Inhabern zerstört und geschändet. „In unserer Stadt gab es zwei Familien, Familie May und Anna Rotholz, die nachgewiesen jüdischen Glaubens waren und davon betroffen waren“, berichtet Steffen Much aus Eisenberg. „Sie wurden verschleppt und ermordet, gingen in den Freitod – aber sie sind nicht vergessen.“

Am Jahrestag der Novemberpogrome gedachten Anja Polten, Michael Schewe, Steffen Much und noch weitere Eisenberger Bürger an den letzten Wohnstätten dieser Mitmenschen. Nicht nur mit Blumen und Kerzen, auch in eindringlichen Worten halten sie die Erinnerung wach. „Unser Wunsch wäre es, wenn sich eine Interessenvertretung bilden würde, die gemeinsam Erinnerung pflegt und in Zusammenarbeit mit den Eisenberger Schulen die Stolpersteine pflegt und ehrt und auch das jährliche Todesmarschgedenken organisiert.“, sagt Steffen Much. „Wir würden uns freuen, wenn auf der Website der Stadt Eisenberg Hinweise erscheinen würden, die über das Leben von Familie May und Anna Rotholz berichten und dieses Wissen allen zugänglich machen.“