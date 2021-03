Über vier Millionen Euro für Investitionen im Plan. Haushaltssatzung tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.

Eisenberg. Die Stadt Eisenberg kann ab Montag nach dem im Januar vom Stadtrat beschlossenen Haushalt 2021 wirtschaften. „Die Haushaltssatzung wird am Samstag öffentlich bekannt gemacht. Damit tritt sie am Montag in Kraft.“ Darüber hat Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) informiert.