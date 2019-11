Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberg: Kinderrechte schmücken Lebkuchendorf

Beim Kinderschutzbund klopft die Weihnachtszeit schon laut an die Türen der Kinderinsel, dem Domizil des Vereins am Markt in Eisenberg. Seit dieser Woche sind Kinder, Mitarbeiter und Helfer damit beschäftigt, ein ganzes Dorf aus Lebkuchen zu errichten. Ein Bäcker habe dafür die Lebkuchen-Platten geliefert, aus denen mit Schablonen die einzelnen Häuser ausgeschnitten werden. „Es gibt sogar eine Kirche und eine Schule“, sagt Waltraud Schöbel. Der Clou: Jedes Häuschen erhält ein Dach aus essbaren Oblaten, auf die die wichtigsten Kinderrechte gedruckt worden sind. Damit will sich der Kinderschutzbund am Lebkuchenhaus-Wettbewerb zum Nachtweihnachtsmarkt beteiligen.

Verein bewirbt sich um Erlöse vom Kegelwettbewerb

Zum Nachtweihnachtsmarkt hat der Verein außerdem ein Team zum Weihnachtsmann-Kegeln angemeldet und bewirbt sich gleichzeitig um die Erlöse aus den eingenommenen Startgeldern. „Wir würden das Geld für unsere Ferienfreizeit im Sommer nutzen“, sagt die Vereinsvorsitzende Monika von Thaler. „Die Teilnahme soll für die Familien ja so wenig wie möglich kosten.“

Und nicht zuletzt öffnet zum Nachtweihnachtsmarkt auch wieder die Sternenwerkstatt in der Kinderinsel. „Wir basteln, falten und gestalten Sterne, backen Plätzchen in Sternenform und verzieren bereits fertige Kekse“, so Monika von Thaler. Dazu gibt es eine Tasse Kakao, Kaffee oder Tee, damit das vorweihnachtliche Ambiente perfekt ist. Ist das Wetter zum Weihnachtsmarkt knackig kalt, würden vor allem Familien mit kleineren Kindern das Angebot auch gerne nutzen, um sich in der Sternenwerkstatt ein bisschen aufzuwärmen. „Die Kinder können natürlich auch hier spielen“, sagt die Vorsitzende.

Sternenwerkstatt zum Nachtweihnachtsmarkt am Freitag, 29. November, 18 bis 21 Uhr, in der Kinderinsel, Markt 16