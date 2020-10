User der OTZ-Facebook-Seite wissen schon mehr: Auf die Berichterstattung dieser Zeitung zum neuen durchgängigen Tempolimit 30 km/h auf der Landesstraße 1073 von der Tannecker Gasse bis zum Abzweig Ludwig-Jahn-Straße informierten Posts, dass es vor dem Kindergarten in der Klosterlausnitzer Straße alsbald Parkplätze geben soll.

„Das Vorhaben gibt es, aber es kann nicht sofort umgesetzt werden“, erklärte auf Zeitungsnachfrage der städtische Haupt- und Ordnungsamtsleiter Holger Schmoock. Das Einrichten von Parkplätzen vor der Kita soll in die Haushaltsplanung für das kommende Jahr aufgenommen werden.

Vorgesehen sei, dass Eltern dann unmittelbar vor dem Kindergarten mit Aus- und Einstieg für die Kinder zur Fußwegseite hin parken können – mit dem Auto halbseitig auf dem Fußweg und auf der Fahrbahn. Die vorgesehenen Parkplätze sollen zeitlich beschränkt nutzbar sein.

Die von manchen Eisenbergern und auch einigen Facebook-Nutzern vermutete „Flucht“ potenzieller Raser aus der jetzt streckenweise tempolimitierten Klosterlausnitzer Straße in die parallele Carl-von-Ossietzky-Straße kann Eisenbergs Haupt- und Ordnungsamtsleiter hingegen nicht nachvollziehen. Die Ossietzky-Straße ist zwar Vorfahrtsstraße, da aber dort mal links, mal rechts geparkt werden darf, komme der Autofahrer auf Slalomfahrt nicht wirklich schnell voran, meint Schmoock. An eine Einführung gleichrangiger Straßen in dem Gebiet zur Verkehrsberuhigung sei deshalb vorerst nicht gedacht.

Im Zuge der geplanten Sanierung des Eisenberger Roßplatzes müsse aber ohnehin neu über die Verkehrsführung der L 1073 und der Straßen im Umfeld der Ortsdurchfahrt der Landesstraße nachgedacht werden, sagt Schmoock. Das Verkehrskonzept dafür, das gemeinsam mit dem Land als Baulastträger der Landesstraße zu entwickeln ist, stehe aber noch aus.