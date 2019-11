Eisenberg: Kulturausschuss gewährt Mieterlass für Stadthalle

Passend zum Faschingsauftakt am 11.11. hatte der Eisenberger Faschingsclub (EFC) bei der Stadt den Antrag gestellt, dem Verein die Saalmiete für die Stadthalle für die Veranstaltungen im Februar 2020 zu erlassen – inklusive Aufbau, Abbau und Proben über 2700 Euro. Der Kulturausschuss hatte darüber zur Sitzung am Donnerstag zu beraten.

Beigefügt hatte EFC-Präsident Ralf Kötzsch eine Ausgabenliste der vergangenen Saison, die sich inklusive Band, Gema, Getränkeversorgung und vielen Posten mehr auf rund 15.000 Euro belief. „Die Kosten sind in der Tat immens, am Ende bleibt nichts übrig“, bestätigte Ausschussmitglied Christian Schmied, der selbst Mitglied im EFC ist. „Dennoch“, so Schmied, „die Stadthalle muss auch von irgendetwas betrieben werden, deshalb können wir nicht alles erlassen, auch wenn ich dafür Prügel im Verein bekomme.“ Seinem Antrag, die Saalmiete nur um die Hälfte zu erlassen, folgte der Kulturausschuss einstimmig. „Das ist ein Herzschrittmacher für den Verein, keine Dauerlösung“, betonte Gerd Hauschild (SPD). Der Faschingsclub bemühe sich ja, mehr Besucher anzuziehen: „Wir haben viele junge Leute neu im Verein, eine neue Band“, so Schmied. „Wir werden nie an die Besucherzahlen von Bürgel rankommen, das ist einfach eine Faschingshochburg, aber wir sind auf einem guten Weg.“

Ebenfalls einstimmig folgte der Ausschuss dem Antrag der Grundschule Martin Luther, für deren Schuleinführungsfeiern die Saalmiete für die Stadthalle in Höhe von 238 Euro zu erlassen. Das Schulverwaltungsamt hatte der Schule zwar die Aula des Schillergymnasiums als kostenlose Alternative angeboten, das lehnte die Schulleitung mit Verweis auf logistische und technische Schwierigkeiten allerdings ab. So müssten aufgrund der Platzkapazitäten in der Aula zwei Veranstaltungen durchgeführt werden, auch die mögliche Gästezahl sei dann sehr eingeschränkt.