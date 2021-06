Eisenberg lebt auf

Angelika Munteanu über Ideen und Spaßbremsen.

Über Monate mussten die Instrumente und Sängerkehlen in der Öffentlichkeit wegen des Lockdowns schweigen. Kein Wunder also, wenn nun mit den Lockerungen der Ansturm der Akteure groß ist, sich an der ersten Fete de la Musique in Eisenberg am kommenden Montag zu beteiligen. Aber auch zu normalen Zeiten hätte sich der Start für das Straßenmusikfest in der Kreisstadt des Saale-Holzlandes eines großen Zuspruch gewiss sein können. Musikgruppen und Sängervereinigungen gibt es viele in der Stadt und im Kreis – gefühlt in jedem zweiten Dorf. Und die Künstler – gleich ob Profis oder Laien – leben davon, dem Publikum ihr Bestes geben zu können und als Lohn den Beifall zu kassieren.

Für Eisenberg ist die Teilnahme an dem weltweiten Straßenmusikfestival die Chance, nach dem Lockdown und auch für die Zukunft wieder aufzuleben. Ideen und den Mut, Neues zu wagen, gibt es reichlich im Saale-Holzland. Aber ebenso reichlich gibt es noch immer Spaßbremsen wie altgediente Stadtratsmitglieder in Eisenberg, die nicht Willens oder in der Lage sind, über ihr Verfallsdatum hinauszudenken – für die Zukunft einer Stadt mit Potenzial in der Provinz. Deshalb kann man der ersten Fete de la Musique in Eisenberg nur toi, toi toi wünschen.