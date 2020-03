Eisenberg: Licht und Schatten vor und hinter der Kamera

Gabeln benutzen wir alle fast täglich, trotzdem fällt der Blick in der Galerie des Kunstvereins immer wieder auf dieses eine Foto, auf dem das Besteck in einer Reihe steht und lustige Schatten wirft. „Licht und Schatten“, heißt die aktuelle Ausstellung des Kunstvereins. Gezeigt werden Fotografien, die während des Projektes „Tizian plus“ in der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) in Eisenberg entstanden sind.

Ziel: Mehr soziale und gesellschaftliche Teilhabe

„Das Projekt gibt es seit 2016“, sagt Kathrin Göbel. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter richtet es sich an erwerbsfähige Langzeitarbeitslose mit sogenannten psychosozialen Beeinträchtigungen. „Die Teilnehmer sind drei Tage pro Woche im Haus“, erklärt sie. 10 bis 15 seien es regelmäßig, die maximale Projektdauer liegt bei anderthalb Jahren. Tizian Plus soll für eine verstärkte soziale und gesellschaftliche Teilhabe sorgen, das Armutsrisiko abbauen und den Teilnehmern helfen, ihre Gesundheit zu stabilisieren. „Die Integration in Arbeit ist ein Fernziel“, so Kathrin Göbel.

Jede Woche im Projekt steht unter einem Thema

Die Altersstruktur und die Vita der Arbeitslosen sei sehr unterschiedlich – „an ‘Rucksäcken’ ist alles dabei.“ Oftmals brauche es einen sehr langen Atem, um Einzelne zur Mitwirkung anzuregen. „Das fängt mit ganz kleinen Dingen an“, weiß Kathrin Göbel. An jedem Projekttag pünktlich zu sein oder überhaupt zu kommen – für manchen schon ein Etappenziel. Jede Woche werde gemeinsam nach einem Thema gesucht, mit dem man sich beschäftigen möchte. „Ich fotografiere privat sehr gerne und hatte meine Kamera immer auf Arbeit dabei“, erzählt Sozialpädagogin Anne Schwedat. So sei die Idee für ein Fotoprojekt entstanden.

Beim Fotografieren viel mit Licht experimentiert

Mit minimalem Aufwand sei man ans Werk gegangen und habe viel mit Licht experimentiert. In der Ausstellung sind neben Alltagsgegenständen auch Porträts zu sehen: „Wie wirke ich bei unterschiedlicher Beleuchtung, was passiert in meinem Gesicht, wenn ich lache oder ernst schaue – all das haben wir ausprobiert“, so Anne Schwedat. Drei Wochen lang habe man alles vor die Linse geholt, was nicht niet- und nagelfest war. Die Gruppe habe dabei eine tolle Dynamik entwickelt. „Und wir sind durch die gemeinsame Arbeit in ganz tolle Gespräche gekommen“, so die Sozialpädagogin. Über das Licht und den Schatten im Leben jedes Einzelnen.

Die Ausstellung ist bis zum 27. März, dienstags, donnerstags und freitags, jeweils von 12 bis 17 Uhr, in der Galerie des Kunstvereins am Steinweg 18 in Eisenberg zu sehen.