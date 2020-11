Eisenberg: Mann versucht vor Augen der Polizei Drogen zu verschlucken

Eisenberg. Der Ertappte wollte das in Alu verpackte Mittel runterschlucken, scheiterte aber an der Größe.

Die Polizei fand in der Nacht zu Mittwoch bei einem Mann in Eisenberg Drogen. Der 27-Jähriger nahm laut Polizei noch schnell etwas aus seiner Hosentasche und steckte es sich in den Mund.

Vor den Augen der Beamten versuchte der Mann etwas runter zu schlucken. Die Alu-Kugel war allerdings zu groß, um es herunterschlucken zu können. Letztendlich gab der 27-Jährige auf und gab den Polizeibeamten das „Alu-Bömbchen“.

Der Mann gab zu, dass sich darin Drogen befinden. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und eine Anzeige gefertigt.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen