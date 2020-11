Eisenberg: Masken-Erlöse für Tiergarten und Kinderschutzbund bestimmt

Die Infektionszahlen steigen, der Lockdown greift um sich – und ohne einen Mund-Nasen-Schutz geht im öffentlichen Leben eigentlich nichts mehr. „Die Nachfrage nach Masken steigt wieder an“, hat auch Jana Harrant beobachtet. Die Krankenschwester hat dieses Jahr in ihrer Freizeit bereits mehr als 1000 Masken genäht. Einen Teil des Erlöses übergab sie im Sommer an den Tiergarten Eisenberg.

Am Dienstag war die fleißige Frau aus Crossen wieder im Tiergarten zu Besuch. Dort übergab sie eine Spende im Namen des Kinderkleiderbasars von Crossen. „Wir spenden schon lange einen Teil vom Erlös für einen guten Zweck“, so Jana Harrant. Der Tiergarten sei über Eisenberg hinaus ein beliebtes Ausflugsziel für jung und alt, daher sollten die Erlöse vom Herbst-Basar auch an die Einrichtung gehen.

Patenschaft für Lachtaube und Zwerghuhn

„Wir haben unsere Spende gleich in zwei Tierpatenschaften investiert“, erzählt sie. „Eine super Sache“, freute sich Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter, „für diese Tiere hatten wir nämlich noch nie Paten.“ Denn ausgesucht haben sich die Organisatoren des Crossener Kinderkleiderbasars als Patentiere eine Lachtaube und ein federfüßiges Zwerghuhn. „Die Zwerghühner sind meine Lieblingstiere hier im Tiergarten, und die Lachtaube haben wir gewählt, weil wir beim Kleiderbasar so eine lustige Truppe sind“, sagt Jana Harrant.

Bei dieser Gelegenheit brachte sie Mathias Wiesenhütter auch neue Flyer zum Aushängen mit, auf denen sie für ihre handgenähten Stoffmasken wirbt. „Ich fange jetzt wieder an zu nähen.“ Die Masken seien waschbar und 3-lagig, so wie es das Robert-Koch-Institut empfehle. Kinder und Erwachsene könnten zudem aus einem großen Stoffsortiment wählen: „Wir wollen doch alle ein bisschen Farbe im Gesicht haben.“ Einen Teil des Umsatzes will Jana Harrant wieder spenden: zu gleichen Teilen an den Tiergarten und an den Kinderschutzbund in Eisenberg. „Der Käufer kann selbst entscheiden, wohin sein Geld gehen soll.“ Ihre erste Nähaktion in diesem Jahr war so gut angekommen, dass mancher die aufgestellte Spendenbox sogar mit einem extra Euro gefüllt hat.

Wer sich für einen handgenähten Mund-Nasen-Schutz von Jana Harrant interessiert, kann unter Telefon 0176/80679879 seine Bestellung aufgeben.