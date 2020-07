Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberg: Mehr Aufgaben für Kreiskämmerer Frank Pucklitsch

Frank Pucklitsch ist seit 1. Juli neuer Leiter der Abteilung Zentrale Verwaltung im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises in Eisenberg. Der 41-jährige gebürtige Schleizer ist bereits seit 2011 Kämmerer in der Kreisverwaltung.

Neben der Leitung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen hatte Pucklitsch die Abteilungsleitung vorerst kommissarisch übernommen, nachdem sein Vorgänger Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand ging. Zur Abteilung Zentrale Verwaltung gehören die Fachämter Organisation/IT-Service, Personalamt/Rechtsangelegenheiten, Finanzen und Beteiligungsmanagement, Zentrale Dienste sowie das Schulverwaltungsamt.

Digitalisierung als größte Aufgabe

„Die Abteilung Zentrale Verwaltung stellt im Wesentlichen sicher, dass die Fachämter des Landratsamtes mit den für die Erledigung der Aufgaben erforderlichen personellen, finanziellen, technischen und räumlichen Ressourcen ausgestattet werden und das Vermögen des Landkreises erhalten wird“, umschreibt Frank Pucklitsch sein neues Aufgabenfeld.

Die größte Herausforderung der kommenden Jahre werde zweifelsohne die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. „Die Bürger erwarten zunehmend, dass Verwaltungsleistungen online angeboten werden und rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Dies alles muss geplant, koordiniert und am Ende auch finanziert werden“, sagt er. Die Digitalisierung werde aber auch die Effizienz und Qualität der Arbeit erhöhen sowie am Ende Kosten sparen, ist der Abteilungsleiter überzeugt.

Kommunen finanziell gut ausstatten

„Der öffentliche Dienst leidet zunehmend an Fachkräftemangel. Dies betrifft nahezu alle Berufsfelder auch in unserem Landratsamt“, spricht Pucklitsch ein weiteres Aufgabenfeld an. „Der Fokus liegt immer stärker darauf, selbst auszubilden. Einer meiner weiteren Schwerpunkte wird es daher sein, ein Aus- und Weiterbildungskonzept und zusätzliche Angebote zur Personalgewinnung zu entwickeln.“

Im Bereich Finanzen sei das Ziel weiterhin, ausgeglichene Haushalte aufzustellen und positive Jahresabschlüsse zu erreichen. „Dies kann aber nur gelingen, wenn der Kommunale Finanzausgleich auf ein neues Fundament gestellt wird und die Bedarfe der Kommunen, insbesondere auch der Gemeinden, stärker berücksichtigt werden“, so Frank Pucklitsch. „Dazu möchte ich mich weiter in den Arbeitsgruppen beim Thüringischen Landkreistag einbringen.“

Darüber hinaus gebe es noch eine Reihe von Themen, die die tägliche Arbeit der Abteilung Zentrale Verwaltung beschäftigen. „Mein Anspruch als Abteilungsleiter, aber vor allem auch meine persönliche Motivation ist es, für diese Fragen zusammen mit den Leiterinnen und Leitern der mir unterstellten Ämter zielführende Lösungen und Ideen zu entwickeln.“

Ausbildung im Saale-Orla-Kreis und Bayern

Frank Pucklitsch hat nach dem Abitur in Schleiz zunächst eine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises absolviert und war dort mehrere Jahre lang tätig. 2004 nahm er ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Hof auf, das er 2007 als Diplom-Verwaltungswirt (FH) abschloss.

Danach arbeitete er im Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München, bis er 2011 in die Heimat zurückkehrte und im Saale-Holzland-Kreis Amtsleiter wurde. Pucklitsch ist verheiratet und wohnt in Jena. Seine Hobbys sind die Fotografie, Natur erleben beim Wandern und Sport (Laufen, Badminton, Basketball).