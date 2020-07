Eisenberg. Fünf junge Frauen konnten sich in Gera über ihre bestandene Gesellenprüfung freuen, darunter ein Zögling aus dem Kaffeehaus Gräfe in Eisenberg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberg: Mit süßen Kreationen zum Gesellenbrief

Die Anstrengungen und konzentrierte Arbeit von zwei Tagen haben sich gelohnt: Fünf junge Frauen konnten sich in Gera über ihre bestandene Gesellenprüfung der Ostthüringer Konditoren-Innung freuen. Vor dem Erfolg mussten sie jedoch erst einmal die Prüfungsaufgaben zum Thema „Impressionen von Form und Farbe“ lösen. Kreativität war dabei Trumpf bei den süßen Verführungen.

Als Hauptaufgabe war eine Drei-Etagen-Festtagstorte mit Cremeeinstrich, selbst gefertigten Dekoren und einem garnierten Schriftzug anzufertigen. Weitere Prüfungsaufgaben waren unter anderem die Herstellung und Präsentation einer Konfektmischung mit Bonbonniere, die unter anderem Schnittpralinen, Formpralinen sowie aufdressierte Pralinen enthielt, sowie das Herstellen von Löffelbiskuit, Eigelbmakronen und Königsberger Marzipan. Aber auch die Produktion einer Charlotte-Torte war eine Herausforderung. Für all jene, die diese Torte nicht kennen: Es handelt sich um eine Süßspeise, die klassisch von Löffelbiskuits umhüllt und mit einer Masse beispielsweise aus geschlagener Sahne und bayerischer Creme gefüllt wird.

Der Gesellenprüfungsausschuss unter Vorsitz von Chris Holub aus Saalfeld lobte denn auch die gezeigten Prüfungsleistungen und konnte allen Prüfungsteilnehmerinnen zur bestandenen Gesellenprüfung gratulieren. Gleichzeitig gab es noch jede Menge Hinweise und Tipps mit auf den künftigen Berufsweg, um die süßen Kreationen noch verführerischer, sowohl für Auge als auch Gaumen, zu machen.

Nachdem die Junggesellinnen zur Gesellenfreisprechung am 19. September im Rahmen des Ausbildungsevents der Handwerkskammer für Ostthüringen in Gera-Aga und genau zum bundesweiten „Tag des Handwerks“ offiziell ihre Gesellenbriefe in Empfang nehmen können, steht einer Karriere im Konditorenhandwerk nichts mehr im Weg.