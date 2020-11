Eisenberg: Möglichkeit zur Hallenbad-Sanierung mit Förderung

Der Stadtrat von Eisenberg hat zur letzten Sitzung einstimmig die Chance ergriffen, das in die Jahre gekommene Hallenbad mit finanzieller Unterstützung durch den Bund zu sanieren. Mit dem Bundesprogramm „Sanierung kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ habe der Bund kurzfristig ein neues Programm aufgelegt, das mit einer höheren Förderquote als üblich, 45 statt sonst 40 Prozent, agiert, erklärte Bauamtsleiterin Gabriele Daßler zur Sitzung.

Im Hallenbad, das zuletzt zwischen 1994 und 1996 saniert wurde, gebe es erheblichen Sanierungsbedarf. So sei eine Beckensanierung notwendig, die Schwallwasserbehälter müssten nachverdichtet und beschichtet werden, die Badeplatte braucht neue Fliesenbeläge, auch die Fliesen im Sanitärtrakt müssten zumindest in den umlaufenden Randbereichen erneuert werden, genauso wie die Unterhangdecken. „Auch die Technik ist nicht mehr auf dem neuesten Stand“, sagte die Bauamtsleiterin. Insbesondere das Lüftungssystem, das Klimasystem und die Wassertechnik seien veraltet.

Aktuelle Reparaturarbeiten seien nur „Flickschusterei“

In den letzten Jahren seien immer wieder Schäden aufgetreten, die größere Reparaturmaßnahmen notwendig gemacht hätten. „Das ist aber alles nur Flickschusterei“, betonte Lutz Cebulski, Geschäftsführer der BBV Bäder- und Beteiligungsverwaltung, die das Hallenbad betreibt. Erst jüngst habe man kurzfristig ein Problem am Lüftungssystem beseitigen müssen, „das waren wieder 12.000 Euro, die bei der BBV so nicht eingeplant gewesen sind.“ Auch das Hygieneamt mache regelmäßig auf Mängel im Hallenbad aufmerksam, für deren Beseitigung zusätzliche Mittel notwendig sind. „Es wäre also aus meiner Sicht fatal, wenn wir diese Möglichkeit vergeben würden, das Bad mit Fördermitteln zu sanieren.“

Ein Schnäppchen bleibt die Sanierung des Hallenbades für die Stadt auch bei einem positiven Fördermittelbescheid nicht. Nach jetzigem Stand kalkuliert die Verwaltung mit rund 3,8 Millionen Euro Nettokosten für die Sanierung, damit liegt der Eigenanteil der Stadt bei einer 45-prozentigen Förderung bei rund 2,1 Millionen Euro. Daher sei neben dem Votum des Stadtrates für den Fördermittelantrag auch noch eine Stellungnahme der Kommunalaufsicht einzuholen, ob Eisenberg dieses Vorhaben finanziell überhaupt stemmen könnte, so Gabriele Daßler. „Wir können den Antrag auf Förderung aber jederzeit zurückziehen, wir können ihn nur nicht nachträglich stellen.“

Landkreis und andere Kommunen an Finanzierung beteiligen

Das Hallenbad sei eine liebgewordene Einrichtung und für das Schulschwimmen im Landkreis absolut notwendig, meinte Stadtrat Bernward Müller (CDU). Beim Blick auf den zu leistenden Eigenanteil sollte man aber auch beim Landkreis als Schulträger sowie bei benachbarten Kommunen, die vom Bad ohne Frage ebenso profitierten, wegen einer finanziellen Beteiligung zur Sanierung anklopfen. „Es ist eine Gesamtverantwortung für uns und Partner, das Schulschwimmen für den gesamten Landkreis zu sichern“, meinte auch Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Monika von Thaler (BdS) bedauerte, dass man bei den Eisenberger Bädern nur in bestehenden Bahnen denke: „Vielleicht wäre ja auch ein kombiniertes Frei- und Hallenbad denkbar, dann könnte man zumindest auf die Schließzeiten verzichten“, überlegte sie. Allerdings wären die Kosten für einen Neubau sicher noch höher, als die Sanierung, gab sie zu. Das Förderprogramm greife zudem nur für Sanierungen, sagte Bürgermeister Kieslich.

„Wir haben in den 90er Jahren vor der gleichen Frage gestanden, zu sanieren oder zuzuschließen“, erinnerte Stadtrat Gernot Krist (CDU). Es sei seiner Meinung nach unumstritten, dass der Stadtrat fraktionsübergreifend zum Hallenbad stehe. „Wir haben uns damals dazu bekannt, und sollten es heute wieder tun.“ Das sahen die anderen Stadträte wohl genauso, denn sie stimmten einstimmig für die Aufnahme in besagtes Förderprogramm. Mit den Planungsarbeiten könnte nach jetzigem Stand frühestens 2023 begonnen werden, gebaut werden würde dann in den Jahren 2024 und 2025.