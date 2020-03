Eisenberg: Natalie Müller hat ein Herz für alle Tiere

Erleichterung im Vorstand des Tierschutzvereins im Saale-Holzland-Kreis: Seit wenigen Tagen hat das Tierheim in Eisenberg nach einem Vierteljahr Vakanz wieder eine Leiterin. Natalie Müller hat die Aufgabe übertragen bekommen. Die junge Frau ist in Kahla zu Hause, wo sie seit geraumer Zeit den Tiernotruf betreut und sich vor allem um hilflose Katzen kümmert.

„Aber mir liegt jedes Tier am Herzen“, versichert die 28-Jährige. Geraume Zeit hatte der Tierschutzverein nach einer neuen Leitung für das Tierheim in Eisenberg gesucht. Die Stelle war ausgeschrieben. Bewerber gab es mehrere, die auch zum Probearbeiten in die Einrichtung des Tierschutzvereins eingeladen waren. Die Wahl des Vorstandes war letztlich auf die junge Tierfreundin aus Kahla gefallen.

Die Vögel im Tierheim warten darauf, dass sie vermittelt werden. Foto: Angelika Munteanu

Tierheim-Leitung soll professioneller werden

„Uns ist es wichtig, dass das Team im Tierheim über die Tierliebe hinaus die Tierheimordnung des Tierschutzverbandes umsetzt. Diese Aufgaben sind komplex und bedürfen auch eines gewissen Durchsetzungsvermögens des Leiters“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins im Saale-Holzland-Kreis, Doreen Rheinländer. Deshalb sei die Entscheidung für Natalie Müller gefallen.

Im Tierschutz ist die junge Frau aus Kahla Quereinsteigerin, ausgebildet ist sie zur Kauffrau und Qualitätsmanagerin. Das Verhandeln mit Kommunen und Behörden, die für den Tierschutz zuständig sind, hat sie mit ihrer Arbeit für den Tiernotruf in Kahla lernen müssen. Dabei müsse man mitunter sehr beharrlich sein, wenn man im Interesse des Tiers zum Ziel kommen will, sagt Natalie Müller.

Artgerechte Haltung und bauliche Veränderungen

Unter der neuen Leitung soll sich vieles im Tierheim im Sinne des Tierschutzes weiterentwickeln. Als Stichwort nennt die Vereinschefin die artgerechte Haltung der Tiere, was Änderungen in den Arbeitsabläufen der Tierpfleger, aber auch bauliche Veränderungen mit sich bringen wird. „Tiere müssen beschäftigt werden. Für Hunde beispielsweise sind Trainingspläne aufzustellen, die die Tierpfleger während ihres Arbeitsablaufs auch umsetzen“, erläutert die Vereinschefin.

Das bedeutet viel Aufwand für die Mitarbeiter – und das braucht auch das Ehrenamt. Bislang gibt es sechs ständige ehrenamtliche Helfer in der Einrichtung am Eisenberger Stadtrand. Hinzu kommen fünf bis sieben ehrenamtliche Tierfreunde, die regelmäßig mit den Hunden Gassi gehen und einige, die spontan kommen. Bei den anstehenden Aufgaben könnten es künftig gern mehr sein, hofft der Vereinsvorstand.

Das Tierheim ist kein Zoo

In nächster Zeit werden auch Bauarbeiten nötig sein. Hunde und Katzen müssen beispielsweise räumlich getrennt werden. Ein zentrales Futterhaus soll gebaut werden, ein Gehege für die Kleintiere und Räumlichkeiten für eine Tierpension. Auch der Zugang für fremde Besucher soll neu geregelt werden. Bisher kann jeder, der kommt, durch beinahe jede Tür bis zu den Tieren spazieren. „Aber wir sind kein Zoo“, erläutert Doreen Rheinländer. Viele der Tiere, die ins Tierheim kommen, und insbesondere die Katzen, seien krank, zerbissen und gestresst. Unkontrollierte Besuche seien deshalb nicht angebracht. Hinzu kommen Vorschriften zu Hygiene und Sicherheit für Tiere und Menschen, die einzuhalten sind.

Freiwillige gesucht zu Aufräumaktion Ende März

„Besuche im Tierheim werden aber weiterhin möglich sein nach Vorabsprache und natürlich zu unseren öffentlichen Veranstaltungen“, sagt die neue Tierheimleiterin. „Wir wollen das Tierheim für die Öffentlichkeit nicht zuschließen. Aber wir werden den Kernbereich, in dem unsere Tiere untergebracht sind, verschließen“, erläutert Natalie Müller. Auch sie setzt auf ehrenamtliche helfende Hände. „Die brauchen wir beispielsweise zu unserer großen Aufräumaktion, die für den 28. März geplant ist“, sagt die Leiterin. Von 10 bis 18 Uhr steht Großputz im Tierheim an. „Und wenn Freiwillige darunter sind, die beim Gebäudedämmen helfen können, umso besser. Das Material haben wir bereits“, sagt Natalie Müller.

ZUR SACHE:

Termine im Tierheim Eisenberg

- Aufräumaktion am 28. März von 10 bis 18 Uhr, Anmeldung per Telefon 036691/52 030, E-Mail: kontakt@tierheim-eisenberg.de

Bitte mit Angabe von Telefonnummer, falls kurzfristig abgesagt werden muss wegen Corona

- Am 12. September von 10 bis 18 Uhr Tierheimfest, erstmals mit Schmuckflohmarkt. Der Schmuck dafür kann ab sofort abgegeben werden im Tierheim.

- Am 13. Dezember von 12 bis 16 Uhr Weihnachten für Tiere.

- Geöffnet ist das Tierheim Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Darüber hinaus können Besuche angemeldet werden auch per What’sApp 0157-32 54 62 98.