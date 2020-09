Eisenberg: Neue Ära für das Online-Bankgeschäft

Bereits auf dem Neujahrsempfang 2020 haben Prokurist Toni Scheller und Vorstand Katrin Spindler für dieses Jahr eine neue Ära in der Digitalisierung des Bankgeschäftes in der Volksbank Eisenberg angekündigt.

Zu Jahresbeginn hatte Bankvorstand Katrin Spindler bereits eine neue Ära in der Digitalisierung des Bankgeschäftes in der Volksbank Eisenberg angekündigt. Jetzt soll diese neue Ära anbrechen. Dafür wird die in Eisenberg ansässige Genossenschaftsbank am bevorstehenden Wochenende ihr Banksystem umstellen. Deshalb wird in dieser Zeit mit Einschränkungen beim Banking zu rechnen sein.