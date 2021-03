Mit einem Trauergottesdienst in der Katholischen Kirche am Friedenspark in Eisenberg nahmen am Sonnabend 50 Familienmitglieder, Freunde, gute Bekannte und Wegbegleiter Abschied von Adelheid Bäger. Die sozial und kulturell engagierte Bürgerin der Kreisstadt ist im Alter von 68 Jahren Anfang Februar verstorben.