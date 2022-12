Eisenberg: Patenschaft für Pony Richie übernommen

Kinder der Eisenberger Awo Kindertagesstätte Spatzennest mit dem Pony Richie am Weihnachtsbaum im Tiergarten.

Eisenberg. Kinder aus dem Eisenberger Spatzennest erlernen den Umgang mit Tieren

Im Eisenberger Tiergarten haben Kinder des Awo-Kindergartens „Spatzennest“ die Patenschaft für Richie, das Pony, übernommen. Im Rahmen der Patenschaft würden die ältesten Kinder das Tier etwa einmal im Monat besuchen, Futter vorbeibringen sowie beispielsweise beim Striegeln des Ponys helfen. So würden die Kinder bereits in jungen Jahren einen Bezug zu Tieren herstellen, so eine Erzieherin. Neben dem Besuch des neuen Patentieres hatten die Kinder und ihre Erzieherinnen selbstgebastelten Baumschmuck mitgebracht und einen Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Eisenberger Tiergartens geschmückt. Für das Pony Richie lagen Möhren und Äpfel unter dem Baum bereit.