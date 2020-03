Auch experimentiert wurde in den Klassenräumen am Tag der offenen Tür am Friedrich-Schiller-Gymnasium Eisenberg mit der Möglichkeit der Anmeldung der Schüler der künftigen fünften Klasse.

Eisenberg plant vierzügig, die anderen Gymnasien zweizügig

Im Eisenberger Friedrich-Schiller-Gymnasium rechnet man ab Herbst wieder mit vier fünften Klassen. „Uns liegen etwa um die 100 Anmeldungen vor, also ungefähr so viele, wie auch schon im vergangenen Jahr. Bei einigen Schülern stehen noch Probetage an. Zwei Schüler haben sich doppelt angemeldet, also bei uns und bei einem anderen Gymnasium. Ich gehe davon aus, dass wir wieder vierzügig den Unterricht bestreiten können“, sagte der Eisenberger Schulleiter Steffen Riebel.

Mit vier fünften Klassen ist das Eisenberger Gymnasium mit Abstand das Gymnasium mit den höchsten Zugangszahlen im Saale-Holzland-Kreis. Die drei anderen Gymnasien in Stadtroda, Hermsdorf und Kahla gehen mit Stand von gestern von jeweils zwei fünften Klassen für das Schuljahr 2020/21 aus. „Wir haben 52 Anmeldungen, davon sind fünf Doppelanmeldungen. Wir bekommen gut zwei fünfte Klassen zusammen“, sagte Steffi Xylander, Schulleiterin am Stadtrodaer Pestalozzi-Gymnasium. Zwei fünfte Klassen am Holzlandgymnasium Von zwei fünften Klassen ab Herbst geht auch der Schulleiter des Hermsdorfer Holzlandgymnasiums, Thomas Löffler aus. Schülerzahlen wollte er nicht nennen, da sie noch unverbindlich seien und erst vom Schulamt bestätigt werden müssen, so Löffler. „Aber, und das ist klar, wir hätten gern noch mehr Anmeldungen angenommen“, sagte Löffler. Im Leuchtenburg-Gymnasium in Kahla geht man ebenfalls von zwei Klassen in der Klassenstufe fünf ab dem nächsten Schuljahr aus. Genauere Zahlen konnte die Schulleiterin Sabine Scheunemann gestern auf Anfrage nicht nennen, „da wir im Moment aus aktuellem Anlass andere Probleme haben. Ich bitte, das zu entschuldigen.“ Vor der einheitlichen Anmeldewoche in Thüringen, die vom 2. bis 6. März erfolgte, veranstalteten alle vier Gymnasien im Saale-Holzland-Kreis Tage der offenen Türen, um für sich und um die künftigen Fünftklässler zu werben.