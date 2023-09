Eisenberg: Richtiges Verhalten im Gelände will gelernt sein

Eisenberg. Vom Trainingsauftakt der DRK-Geländestaffel im Eisenberger Mühltal

Seit Anfang des Jahres gibt es beim DRK-Bereitschaftsdienst Eisenberg eine Geländestaffel. Nun konnte eine erste Trainingseinheit im Gelände für die Kameradinnen und Kameraden im Eisenberger Mühltal veranstaltet werden, lässt Enrico Schmidt, Zugführer des Sanitäts- und Betreuungszuges Saale-Holzland-Kreis sowie ehrenamtlicher Helfer beim DRK Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda, wissen. Zu den Einsatzbereichen der Staffel zählen unter anderem Personenrettungen im unwegsamen Gelände oder auch der Transport von Material bei Einsätzen im Gelände. „Wir waren schon länger auf der Suche nach einem Fahrtrainer“, sagt Enrico Schmidt. Das Eisenberger Unternehmen für Fahrsicherheit „mobilianz“ habe nun ein Training für die Ehrenamtlichen der Geländestaffel entwickelt. Es sei sehr wichtig, dass die Helferinnen und Helfer wüssten, wie sie sich im Gelände richtig zu verhalten haben, sagt Schmidt.

Geländestaffel hatte bislang zwei Einsätze

In Absprache mit dem Thüringer Forstamt habe man für die erste Trainingseinheit zwei Gebiete im Mühltal zugewiesen bekommen. Neben einem theoretischen Teil sei es dann für die 14 Teilnehmenden schnell praktisch geworden. Man müsse ein Gefühl dafür bekommen, was das Quad kann und was nicht. „Wir haben den ganzen Tag fleißig geübt“, so Schmidt mit Blick auf den Trainingsauftakt der Staffel.

Zu zwei Einsätzen sei die Staffel seit Januar ausgerückt. Beim ersten Einsatz sei man zur Personenrettung im Bereich Göritzberg gerufen worden, der zweite Einsatz sei im Zeitzgrund gewesen. Hier habe man die Freiwillige Feuerwehr durch den Transport von Material unterstützt. Das Training soll künftig zweimal jährlich angeboten werden und ist Voraussetzung für die Teilnahme bei der Geländestaffel. „Die Geländestaffel ist einsatzbereit und kann abgerufen werden“, sagt Enrico Schmidt.

Übrigens suche man im Ehrenamt stets Nachwuchs. „Wir treffen uns immer dienstags um 19 Uhr im Rotkreuzhaus in Eisenberg“, so Schmidt. Interessierte können gern in der Jenaer Straße 48a vorbeikommen.