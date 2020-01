Nahe der Stadthalle will der ZWE am Mittwoch einen Rohrbruch beseitigen. Leichte Einschränkungen für den Verkehr werden nach Angaben der Stadt Eisenberg erwartet.

Eisenberg: Schaden an Rohren schränkt Verkehr ein

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberg: Schaden an Rohren schränkt Verkehr ein

Wegen eines Rohrbruchs kommt es ab Mittwoch, 8. Januar, um 8 Uhr zu Einschränkungen in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Stadt Eisenberg informierte darüber bereits am Dienstagnachmittag ohne konkrete Zeitangabe im Internet und in sozialen Netzwerken.

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Bürgermeister Michael Kieslich (CDU), es handle sich um eine vom Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) beantragte Baumaßnahme, die zu vorübergehenden Einschränkungen führen wird. Genaueres über die Natur des Schadens war am Abend auch beim ZWE nicht zu erfahren. Während der Beseitigung des Schadens werden einige Parkplätze in der Nähe der Stadthalle aufgrund der Arbeiten nicht nutzbar sein.