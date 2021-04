Eisenberg: Spende für Notfalldosen übergeben

Der Thüringer Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann (Die Linke – vorn Mitte) übergibt eine Spende für Notfalldosen an Peter Fiedler (rechts) als Vorsitzendem des VdK in Eisenberg.

Eisenberg. Linke übergibt Geld an den VdK Eisenberg nach gescheitertem Antrag an die Kreisstadt.

Eine Spende von 500 Euro für Notfalldosen hat die Linke an den Sozialverband VdK in Eisenberg übergeben.

Das Geld ist eine Spende der Alternative 54 e.V, des Vereins der Landtagsfraktion der Linken, in den die Mitglieder einen Teil ihrer jährlichen Diätenerhöhungen einzahlen, um soziale und kulturelle Projekte zu fördern. Überreicht wurde die Spende vom Landtagsabgeordneten Markus Gleichmann für die Beschaffung von Notfalldosen, die bei einem medizinischen Rettungseinsatz vor allem bei Älteren und Kranken dem Notarzt genaue Auskunft über den jeweiligen Patienten gegeben können und üblicherweise im heimischen Kühlschrank als festem Standort aufbewahrt werden.

Zu Jahresbeginn hatte die Stadtratsfraktion der Linken in Eisenberg mit einem Antrag versucht, dass die Stadt Eisenberg solche Notfalldosen für Bedürftige in der Kreisstadt bereitstellt, so wie es in anderen Kommunen in Deutschland bereits gelebte Praxis ist.

„Dieser Antrag wurde nach Verweis in den Kulturausschuss nach einer unschönen, bürokratieverliebten Diskussion mehrheitlich abgeschmettert und beerdigt. Betroffene wurden als Alkoholiker, die nur zuhause rumhängen, bezeichnet“, erinnert der Fraktionsvorsitzende Steffen Much und fragt, ob eine Stadt wie Eisenberg nicht einmal 500 Euro für bedürftige Mitmenschen übrig hat. Nun hat sich die Linke den Sozialverband VdK in Eisenberg als Partner gesucht. Betroffene können sich an den Ortsvereinsvorsitzenden Peter Fiedler wenden, um eine Notfalldose zu erhalten.