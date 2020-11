Eisenberg: Spende zur Desinfektion

Friedemann Gaube (mittig), Leiter der Apotheke in den Waldkliniken, überreicht an zwei Mitarbeiter der Eisenberger Tafel eine große Anzahl an Sachspenden

Auch in schwierigen Zeiten gilt es, sich gegenseitig unterstützen. So wurde am Freitag eine umfangreiche Sachspende der Waldkliniken an die Eisenberger Tafel übergeben. In den Paketen waren unter anderem Einmal-Handschuhe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Papierhandtücher, um bei der Verteilung der Lebensmittel für beste hygienische Verhältnisse zu sorgen. – im Sinne des Tafelmottos „Jeder gibt, was er kann“. Die Tafel ist auf private und Unternehmensspenden angewiesen.