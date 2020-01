Kunden der Waldapotheke in Eisenberg und der Filial-Apotheke in Apolda haben insgesamt 400 Euro für den Wünschewagen des ASB gesammelt. Apothekerin Annett Hüttner (Mitte) übergibt den Scheck an Christian Giebner und Inka Frisch.

Eisenberg: Spenden gesammelt für die Wunsch-Erfüller vom ASB

Todkranken Menschen noch einmal eine Fahrt an ihren Lieblingsort zu ermöglichen und so zumindest für kurze Zeit für Freude und Abwechslung zu sorgen – das ist die Mission vom Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Seit Februar 2018 gibt es dieses Angebot auch in Thüringen.

Die Waldapotheke in Eisenberg hat das Projekt zum Empfänger ihrer letzten Kalenderspendenaktion gemacht. „Wir geben jedes Jahr selbst gestaltete Kalender an unsere Kunden heraus, mit der Bitte, dafür etwas zu spenden“, erzählt Apothekerin Annett Hüttner. Kollegen aus der Filial-Apotheke in Apolda hätten die Eisenberger auf das Projekt aufmerksam gemacht. „Und da wir auch Schwerstkranke versorgen, haben wir uns dafür entschieden, damit wichtige Herzenswünsche noch erfüllt werden können.“

Rund ein Drittel der Wunschanfragen können erfüllt werden

Am Dienstag konnten insgesamt 400 Euro, die in Eisenberg und Apolda gesammelt worden sind, an Inka Frisch und Christian Giebner vom ASB übergeben werde. „Viele unserer Kunden kannten den Wünschewagen bereits“, sagte Annett Hüttner. Alle anderen konnten sich über ausgelegte Flyer informieren. Meistens treten Angehörige oder Mitarbeiter von Palliativstationen und dem Hospizdienst mit einer Wunschanfrage an den ASB heran. „Dreißig Prozent dieser Anfragen können auch durchgeführt werden“, sagt Inka Frisch. Manchmal verschlechtere sich der Zustand eines Patienten nach einer Wunschanfrage aber dermaßen, dass die Tour nicht stattfinden kann.

Fahrt ist für Kranke dank Spenden und ehrenamtlichem Engagement kostenfrei

Gefahren wird – je nach Wunsch – durch ganz Deutschland. Der Wünschewagen kommt zum Einsatz, wenn die Kranken nur liegend transportiert werden können, auf medizinische Betreuung während der Fahrt angewiesen sind oder sich Angehörige den Ausflug alleine nicht zutrauen. Dank Spenden und dem Engagement der ehrenamtlichen Helfer fahren die Wünschewagen für ihre Gäste kostenfrei.