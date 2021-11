Eisenberg: Stadt beschränkt Zutritt zu Einrichtungen

Eisenberg. Stadtverwaltung und Hallenbad geschlossen – Tiergarten und Bibliothek bleiben für alle geöffnet

Die Stadt Eisenberg hat am Freitag neue Regelungen und Maßnahmen für den Zutritt zu städtischen Einrichtungen in Kraft gesetzt. Während zu einigen öffentlichen Gebäuden der spontane Zugang beschränkt oder gar untersagt wird, bleiben andere geöffnet – und das teils ganz ohne 2G- oder 3G-Regeln. „Aufgrund der aktuellen Verordnungslage im Freistaat Thüringen und des weiterhin dynamischen Infektionsgeschehens passt die Stadt Eisenberg die Zutrittsbedingungen für einige kommunale Einrichtungen an“, heißt es in der Ankündigung der Maßnahmen.

Einschränkungen für Besucher der Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung Eisenberg ist seit Freitag für den Besucherverkehr grundsätzlich geschlossen. Ein Besuch der Verwaltung ist demnach nur mit vorheriger Terminabsprache möglich. Grund hierfür ist die weiterhin sehr dynamische Infektionslage im Landkreis.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gremiensitzungen finden unter strengen Auflagen statt

Kein Zutritt: Das Hallenbad in Eisenberg. Foto: Angelika Munteanu

Die Gremiensitzungen der Stadt Eisenberg – das sind zum Beispiel Stadtratssitzungen, Fachausschüsse oder Beiräte – finden ab sofort unter Berücksichtigung der 3G-Regel und der permanenten Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung statt.

Hallenbad geschlossen

Das Hallenbad Eisenberg ist bereits seit Donnerstag geschlossen. Der Einschnitt erfolgt, nachdem erst kürzlich die Öffnungszeiten hatten verlängert werden können, weil Verstärkung fürs Schwimmmeister-Team gefunden worden war. Einzig das Schulschwimmen finde weiterhin statt.

Tiergarten weiterhin offen

Der Tiergarten Eisenberg wird auch weiterhin den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung stehen. Die Thüringer Landesverordnung sage aus, dass alle botanischen und zoologischen Gärten mit Angeboten unter freiem Himmel weiterhin ohne Zutrittsbeschränkungen wie 2G oder 3G besucht werden können. Einzig die allgemeinen Hygieneregeln seien zu beachten, heißt es weiter.

Stadtbibliothek Eisenberg ebenfalls weiterhin verfügbar

Daumen hoch vom TMaskottchen Kolo: Der fTiergarten Eisenberg bleibt zugänglich. Foto: M. Wiesenhütter

Auch die Stadtbibliothek am Steinweg steht laut Mitteilung der Stadt weiterhin für die Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung. Hier sei am Donnerstag zudem auch vorerst die 2G- Regel als Zutrittsregularium weggefallen. Ab sofort könnten wieder alle die Bibliothek nutzen, jedoch sei die maximale Besucherzahl weiterhin stark reduziert. „Wir bitten alle Nutzerinnen und Nutzer um ihr Verständnis, falls es zu Wartezeiten kommen sollte“, so die Mitteilung. Auch hier seien weiterhin die allgemeinen Hygieneregeln und die Maskenpflicht zu berücksichtigen. Zusätzlich ist hier eine Kontaktnachverfolgung erforderlich.

Im Stadtmuseum und in derSchlosskirche gilt 2G-Regel

Die beiden touristischen Einrichtungen können bis auf Weiteres nur unter Berücksichtigung der 2G-Regel besucht werden. Zudem bestehe auch hier die Pflicht zur Kontaktnachverfolgung und zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase- Bedeckung. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, die an der Schultestung teilnehmen, können diese Einrichtungen ebenso weiterhin besuchen, wie auch Kinder unter sechs Jahren, konkretisiert die Stadtverwaltung.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, nach Möglichkeit ihre Anliegen telefonisch, per E-Mail oder auf dem Postweg zu formulieren und sich regelmäßig auf der Website der Stadt Eisenberg, im Corona- Infoportal unter www.stadteisenberg.de/rathaus/corona, zu den jeweils gültigen Zutrittsregelungen zu informieren.