Eisenberg: Sterben darf kein Tabuthema sein

Zum Welthospiztag an diesem Samstag, 10. Oktober, informieren überall in Deutschland Hospizdienste und -einrichtungen über ihre Arbeit. In diesem Jahr seien öffentliche Veranstaltungen allerdings schwierig, sagt Antje Amthor, Koordinatorin im Ambulanten Hospizdienst des Diakoniezentrums Bethesda: „Corona macht es uns schwer.“ Dennoch möchte sie zum Welthospiztag betonen, dass der Hospizdienst jederzeit für Beratung oder Begleitung ansprechbar ist, auch in Pandemie-Zeiten. Auch die Arbeit der ehrenamtlichen Hospizbegleiter gehe weiter – „natürlich unter den Gegebenheiten mit Mundschutz und Abstand.“ Während des Lockdowns habe man zudem viele Gespräche am Telefon geführt.

Der jüngste Befähigungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter konnte im Sommer trotz Corona abgeschlossen werden. „Wir mussten nur zwischenzeitlich etwas pausieren“, sagt Antje Amthor. Anna-Lena Kirsch gehörte zu den Absolventen. Dass es so etwas überhaupt gibt, sei ihr bis dato nicht bewusst gewesen. „Erst ein Artikel aus dieser Zeitung klärte mich darüber auf und überzeugte mich, mich dafür anzumelden“, erzählt sie. „Es war spannend zu sehen, wie gerade junge Leute mit diesem Thema umgehen“, fand Antje Amthor, zumal Anna-Lena Kirsch anfangs sehr skeptisch gewesen sei. „Seitdem ich denken kann, habe ich Angst vor dem Sterben, vor meiner eigenen Endlichkeit“, sagt die junge Frau. Da erschien es ihr zunächst paradox, an solch einem Kurs teilzunehmen. Anna-Lena Kirsch hat in Eisenberg einen Befähigungskurs für ehrenamtliche Hospizhelfer besucht und teilt ihre Erfahrungen. Foto: Privat Gespräche über den Tod sind rar – in Familie und Gesellschaft Warum sie sich dennoch für die Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter entschieden hat? „Weil meiner Meinung nach zu wenig über das Lebensende, das Sterben und den Tod gesprochen wird, und das nicht nur innerhalb von Familien, sondern auch in der Gesellschaft.“ Dabei gehöre das Sterben, genauso wie die Geburt, zum Leben dazu. „Dennoch fällt es uns oft unglaublich schwer, über unseren unausweichlichen Abgang zu sprechen. Es ist nichts unendlich. Genau diese Endlichkeit macht jeden einzelnen Moment doch einzigartig und wertvoll – von der Geburt bis zum Sterben.“ Die bunte Zusammenstellung des Kurses, an dem neben der 20-jährigen Studentin zum Beispiel auch eine Pflegekraft in den Mittdreißigern oder eine 60-jährige Rentnerin teilnahmen, und deren verschiedene Ansichten hätten die Gruppe bereichert. „Wir unterhielten uns darüber, wie und wo man sterben, wie man beerdigt werden möchte und wie mit dem eigenen Tod seitens der Angehörigen umgegangen werden soll.“ Jeder hätte eine andere Sichtweise gehabt, darüber, wie würdevoll gestorben wird. Raum für Gedanken, Hoffnungen und Ängste geben Was sie aus dem Kurs mitnehmen werde, sei die Erkenntnis, dass es viele Möglichkeiten gibt, das Sterben für uns Menschen erträglicher zu machen, mit Achtsamkeit füreinander, Gesprächen oder der bloßen Anwesenheit einer anderen Person. „Denn genau das ist es, was Hospizbegleiter tun: da sein und dem Gegenüber Raum für seine Gedanken, Hoffnungen und Ängste geben“, so Anna-Lena Kirsch. Trotz ihrer jungen Jahre wolle sie sich nun auch mit einer Patientenverfügung beschäftigen. „Das Leben läuft nun einmal nicht perfekt, es gibt keine 70-plus-Altersgarantie.“ Jedem Menschen sollte das Glück vergönnt sein, nicht nur würdevoll auf diese Erde zu kommen, sondern sie auch mit Würde wieder zu verlassen, so die junge Frau. Dabei zu helfen, ist genau das Ziel des Hospizdienstes. „Der Kurs hat mir Mut gemacht, mit meinem eigenen Tod besser umgehen zu können und anderen Menschen als Hospizbegleiterin dabei zu helfen, das Lebensende zu haben, welches sie für sich wünschen.“ Der ambulante Hospizdienst in Eisenberg wird – sofern möglich – auch im nächsten Jahr einen kostenlosen Befähigungskurs zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter durchführen. Bei einem Erstgespräch mit Antje Amthor könnten sich Interessierte zunächst umfangreich dazu informieren. Kontakt zum Ambulanten Hospizdienst im Diakoniezentrum Bethesda Eisenberg und Koordinatorin Antje Amthor unter Telefon 036691/49828 oder E-Mail an Antje.Amthor@jose-johanniter.de