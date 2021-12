Eisenberg sucht Mitstreiter für neuen Jugendbeirat

Eisenberg. Belange der Kinder in Eisenberg mitgestalten: Werbung in Eisenberger Schulen und im Jugendzentrum

Jahrelang wurde nach einem Antrag der Stadtratsfraktion der Linken in Eisenberg um einen Kinder- und Jugendbeirat gerungen. Nach dem einstimmigen Stadtratsbeschluss im November soll die Vertretung für die Jugend in der Kreisstadt im Januar des neuen Jahres ins Leben gerufen werden.

„Dafür suchen wir jetzt Mitstreiter, Kinder und Jugendliche, die in dem Beirat mitarbeiten und sich für die Interessen junger Menschen in unserer Stadt stark machen möchten“, sagt Eisenbergs Stadtmanager Max Nottrodt. Plakate und Flyer zur Werbung für potenzielle junge Mitstreiter sind gedruckt und werden in diesen Tagen in den Schulen der Kreisstadt und in Jugendeinrichtungen, wie im Jugendzentrum Wasserturm ausgehängt.

Eine Mitgliederzahl und eine Satzung haben die Stadträte nicht festgelegt für den künftigen Jugendbeirat. „Die jungen Mitglieder sollen sich selber finden und sich auch selbst ein Regelwerk geben“, erläutert Nottrodt. Das sei auch der Wunsch der Jugendlichen, hatte er bei Gesprächen mit Schülervertretungen an verschiedenen Eisenberger Schulen erfahren.

Mitarbeiten können alle Kinder und Jugendlichen, die in Eisenberg zuhause sind oder in der Kreisstadt zur Schule gehen. Anmeldungen werden ab sofort angenommen. Im Januar soll sich der Beirat konstituieren.

Junge Leute, die im künftigen Kinder- und Jugendbeirat mitmachen möchten, können sich bei Stadtmanager Max Nottrodt per Mail anmelden: kontakt@rathaus-eisenberg.de