Eisenberg teilt Schutzmasken an bedürftige Menschen aus

Eisenberg. Die Ausgabe ab sofort in der Eisenberg-Information am Markt.

Die Stadt Eisenberg hat mit der Verteilung von qualifizierten Mund- Nase-Bedeckungen an bedürftige Menschen, die seit 26. Januar in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften, Arztpraxen und weiteren Einrichtungen getragen werden müssen, begonnen. Die vom Freistaat bereitgestellten Mund-Nase- Bedeckungen können zu folgenden Zeiten kostenfrei in der Eisenberg-Information im Stadtmuseum, Markt 26, abgeholt werden:

Montag 10 – 12 Uhr und 13 – 15 Uhr

Dienstag 10 – 12 Uhr und 13 – 15 Uhr

Mittwoch 10 – 12 Uhr und 13 – 15 Uhr

Donnerstag 10 – 12 Uhr und 13 – 15 Uhr

Freitag 10 – 12 Uhr

Es werden jeweils fünf FFP2- Masken und zwanzig OP-Masken ausgegeben. Berechtigt zur kostenlosen Abholung sind bedürftige Menschen zwischen 15 und 59 Jahren, die im Leistungsbezug des SGBII, des SGBXII und des Asylbewerberleistungsgesetztes sind. Die Bezugsberechtigung ist glaubhaft nachzuweisen, beispielsweise mit einem Bescheid zu oben genannten Bezügen.

Die Abholer werden gebeten, einzeln einzutreten, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und auf die Einhaltung weiterer Hygieneregeln zu achten. Diese sind auch im Eingangsbereich ausgeschildert. Die Bereitstellung der Mund-Nase-Bedeckungen für die von Eisenberg zu erfüllenden Gemeinden Rauschwitz, Mertendorf, Gösen, Petersberg und Hainspitz wird durch Bürgermeister vor Ort vorgenommen. Bei Fragen werden die Einwohner dieser Gemeinden gebeten, sich direkt an ihren Gemeindebürgermeister zu wenden.

Corona-Blog: Corona-Helfer in Jena angegriffen – Mahnwachen von Friseuren in mehreren Thüringer Städten