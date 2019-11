Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberg: Training für den Notfall

Um sich auf dem Laufenden zu halten und seine Stabsfunktionen zu optimieren, übte der Katastrophenschutzstab des Saale-Holzland-Kreises laut Pressemitteilung des Landratsamtes Ende Oktober an zwei Tagen aktuelle Schadenslagen wie Waldbrand und Unwetterlagen. Unter Anleitung durch das Institut für Wirtschafts- und Sicherheitsstudien Firmitas aus Witten trainierten die Mitglieder sowohl des Führungs- als auch Verwaltungsstabes die Bewältigung verschiedener Schadenszenarien.

Experte: Stromausfälle werden häufiger

Schwerpunkt der Ausbildung des Führungsstabes am ersten Tag bildete die Arbeit in den Stabsfunktionen unter Einbeziehung wichtiger Fachberater zum Beispiel vom Forstamt Jena-Holzland und einem Wasserzweckverband. Das Szenario forderte den Stab insbesondere in Logistikfragen und bei der Ausplanung von Evakuierungsmaßnahmen. Die Mitglieder des Verwaltungsstabes wurden am zweiten Tag in ihren spezifischen Aufgaben als wichtige Entscheider und Fachberater der Kreisverwaltung geschult. Hierbei stand unter anderem das wichtige Thema „Gefahren eines langanhaltenden Ausfalles der Strom- und Wasserversorgung“ im Mittelpunkt der Ausbildung. Sowohl der Führungsstab als auch der Verwaltungsstab habe die gestellten Aufgaben mit hohem Engagement und sehr gutem Fachwissen gelöst, so das Urteil von Institutsleiter Hans-Walter Borries, der sich seit Jahren intensiv mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen beschäftigt. Laut seiner Einschätzung werden Schadenslagen mit der Folge eines Stromausfalles „aufgrund der steigenden Instabilität der Netze im Zuge der anstehenden Energiewende“ immer wahrscheinlicher und müssten daher regelmäßig ausgebildet und beübt werden.

Jeder kann aktiv werden

Der Katastrophenschutzstab des SHK stelle sich seit Jahren diesen wichtigen Herausforderungen und erziele bei Ausbildungen und Übungen bisher stets gute Ergebnisse. Landrat Andreas Heller (CDU) betonte aber, dass eine gute Vorbereitung für den Notfall nicht nur eine Aufgabe für den Katastrophenschutz, für Behörden und Hilfsorganisationen ist, sondern für jeden einzelnen Bürger. Auch wenn das Szenario eines längeren Stromausfalls von bis zu vier oder fünf Tagen sehr unwahrscheinlich klingt – auch ein kurzzeitiger Stromausfall hätte bereits erhebliche Auswirkungen auf unser Leben. Das Telefon ist tot, das Licht ist aus, die Heizung springt nicht an, warmes Wasser fehlt, der Computer streikt – Vorsorge und Selbsthilfe sind dann die besten Helfer.

Tipps bei Stromausfall:

Mit warmer Kleidung lässt sich die Heizung eine Zeit lang ersetzen. Wer einen Kamin oder Ofen hat, sollte einen Vorrat an Kohle oder Holz im Haus haben.

Halten Sie einen Vorrat an Kerzen und Taschenlampen (z.B. eine Kurbeltaschenlampe oder auch Solar- und LED-Leuchten) sowie Ersatzleuchtmittel, Batterien, Streichhölzer, Feuerzeuge usw. im Haus bereit.

Kleinere Mahlzeiten können auf einem Campingkocher zubereitet werden.

Nutzen Sie einen Garten- oder Tischgrill, der mit Holzkohle oder Gas betrieben wird. Aber Vorsicht: Nicht in der Wohnung oder im Haus grillen (Erstickungsgefahr).

Sorgen Sie dafür, dass die Akkus an Computern, Mobiltelefonen, Telefonen usw. geladen sind. Solarbetriebene Batterieladegeräte können eine Hilfe sein.

Denken Sie daran, eine Bargeldreserve im Haus zu haben, da bei Stromausfall auch die Geldautomaten nicht mehr funktionieren.

Halten Sie ein batteriebetriebenes Radio bereit, um weiterhin Informationen zu empfangen.

Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe