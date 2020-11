Eisenberg und Kahla: Wertstoffhöfe nur eingeschränkt geöffnet

Der Wertstoffhof Eisenberg liegt an der Gösener Straße am Stadtrand. In dieser Woche können Bürger den Hof nur am Mittwoch, 25. November, aufsuchen.

Eisenberg. Wegen Krankheit können die Höfe in dieser Woche nur jeweils einen Tag öffnen. Alternativ sollen Bürger die Deponie in Großlöbichau oder die Bioabfallsammelstellen nutzen.

Der Wertstoffhof der Firma Veolia in der Mozartstraße 4 in Eisenberg kann wegen Krankheit nur am Mittwoch, von 8.45 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet werden. Am Freitag, 27. November, bleibt der Wertstoffhof geschlossen.

Sperrmüll könne alternativ auch zur Deponie nach Großlöbichau, An der B7, gebracht werden, informiert der Dienstleistungsbetrieb des SHK. Die in der näheren Umgebung liegenden Bioabfallsammelstellen seien in Hermsdorf (Am Bahnhof 1), in Schlöben (An der Steinernen Brücke 1) und in Frauenprießnitz (Gartenstraße 9/Gulf-Tankstelle) zu finden.

Ab Montag, 30. November, sollen die Mitarbeiter des Eisenberger Wertstoffhofes voraussichtlich zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder vor Ort sein.

Wertstoffhof in Kahla bleibt am Mittwoch geschlossen

Ebenfalls wegen Krankheit bleibt der Wertstoffhof der Firma Veolia Umweltservice Ost in Kahla am heutigen Mittwoch, 25. November, geschlossen.

Auch hier wird für Bürger, die Sperrmüll entsorgen möchten, auf die Deponie Großlöbichau verwiesen. Zudem stünden auch hier die Bioabfallsammelstellen in Hermsdorf, Schlöben und Frauenprießnitz als Ausweich zur Verfügung.

Ab Freitag, 27. November, soll der Kahlaer Wertstoffhof im Ölwiesenweg 7 zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar sein.