Eisenberg: Verkehrsschulung und Seniorenbüro

Klaus Burkhardt schult in Eisenberg ältere Verkehrsteilnehmer.

Eisenberg. Zu Gast ist der Verkehrsmoderator Klaus Burkhardt.

Der Seniorenbeirat in Eisenberg veranstaltet am 7. und am 21. Juli jeweils 14 Uhr Schulungen für vor allem ältere Verkehrsteilnehmer. Referent ist der Verkehrsmoderator und Diplompädagoge Klaus Burkhardt.

Da die Teilnehmerzahlen beschränkt sind, bittet der Seniorenbeirat um Voranmeldung unter Telefon 036691/60245. Schulungsort ist der Pabstsaal.

Im Juli führt der Seniorenbeirat zudem am 8. Juli und am 22. Juli von 14.30 bis 16 Uhr oder nach Vorabsprache Sprechstunden im Seniorenbüro durch.