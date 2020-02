Das neue HLF 20 der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg könnte künftig auch in Rauschwitz zur Brandbekämpfung eingesetzt werden, wenn der Kooperationsvertrag zwischen den beiden Kommunen abgeschlossen wird.

Eisenberg. Zweckvereinbarung zwischen den Kommunen wird Thema zur Stadtratssitzung in Eisenberg.

Eisenberg will künftig in Rauschwitz löschen

Seit einigen Jahren verhandelt Eisenberg mit Rauschwitz darüber, für die zu erfüllende Gemeinde den Brandschutz und die allgemeine Hilfe zu übernehmen. Bislang sind die Stadt Bürgel und ihre Feuerwehr Partner für die Gemeinde Rauschwitz gewesen. Nun soll, so hatte es der Gemeinderat entschieden, die Stadt Eisenberg mit ihrer Stützpunktfeuerwehr der Partner zur Erfüllung des Brandschutzes als kommunaler Pflichtaufgabe sein.

Eine entsprechende Zweckvereinbarung zwischen Eisenberg und Rauschwitz wird Thema für den Eisenberger Stadtrat zur Sitzung am Donnerstagabend sein.

Weiterhin will sich der Stadtrat in der Kreisstadt in seiner nächsten Sitzung mit der anstehenden Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes mit Unterstützung der Fachhochschule Erfurt befassen. Dazu soll ein Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Eisenberg und der Hochschule abgeschlossen werden.

Zu beschließen ist außerdem eine erste Änderung zum Bebauungsplan für das Baugebiet „Zum Mühltal“ neben der „Siebenfreude“. Außerdem will die Stadtverwaltung das Planungscafé, das zum Lärmaktionsplan im November 2019 in der Stadthalle durchgeführt wurde, auswerten.

Am Ende der öffentlichen Sitzung können in einer Einwohnerfragestunde Bürger ihre Fragen an die Stadtverwaltung und den Stadtrat stellen.

Stadtratssitzung in Eisenberg am Donnerstag, 6. Februar, um 18 Uhr im Ratssaal am Markt.