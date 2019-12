Eisenberg will sein Rathaus digitalisieren

Dem digitalen Rathaus wollen Eisenberg und die Verwaltungsgemeinschaften Hermsdorf und Dornburg-Camburg ein Stück näher kommen. Ziel ist es, die Verwaltungsstrukturen für die Bewohner in den Kommunen effizienter und bürgerfreundlicher zu gestalten.

Damit die Digitalisierung möglichst schnell und kostengünstig vorangetrieben werden kann, wollen sich die Kreisstadt und die beiden Verwaltungsgemeinschaften in einer Arbeitsgruppe „Digitalisierung“ zusammenschließen. Der öffentlich-rechtliche Vertrag über die Bildung dieser Arbeitsgemeinschaft steht am Donnerstag in der Stadtratssitzung in Eisenberg zum Beschluss auf der Tagesordnung. Für die VG Dornburg-Camburg ist die Mitarbeit bereits beschlossene Sache. In der VG Hermsdorf werde der Beschluss für die nächste Gemeinschaftsversammlung im kommenden Jahr vorbereitet, sagt die VG-Vorsitzende Constance Möbius.

Mit dem Zusammenschluss in der Arbeitsgemeinschaft erwarten sich die drei Kommunalverwaltungen, die gleiche Ausgangssituationen und konforme Voraussetzungen unter anderem in den Verwaltungsstrukturen haben, bessere Chancen, sich gemeinschaftlich zu digitalen Verwaltungen zu entwickeln.

Stadtratssitzung in Eisenberg am Donnerstag, 12. Dezember, um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem auch der Haushalt für 2020 und am Ende der öffentlichen Sitzung eine Einwohnerfragestunde.