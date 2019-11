Das Programm zum Nachtweihnachtsmarkt in Eisenberg steht: Carl Geppert und Madline Sanftleben von "Federwolf", Stefanie Hirschfeld von der Touristinformation, Künstler Wilfried Mengs, Christine Daum von der Innenstadtinitiative und Bürgermeister Michael Kieslich (von links) mit einem Plakat zum Nachtweihnachtsmarkt in Eisenberg.

Eisenberg: Zum Nachtweihnachtsmarkt ins Mittelalter reisen

In der Kreisstadt wird die Adventszeit wieder traditionell mit dem Nachtweihnachtsmarkt eingeläutet. Für den 29. und 30. November haben die Organisatoren ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Auf dem hinteren Markt können die Besucher ins Mittelalter reisen. Das Team von „Federwolf“ hat unter anderem eine Ritterschau und eine Feuershow vorbereitet. „Dieses Jahr sind gleich fünf Akteure dabei, es geht um den Kampf von Eis und Feuer – sehr sehenswert, vor allem für Game-of-Thrones-Fans“, meint Carl Geppert. Glasbläser und Schmied kann man über die Schulter schauen, für die Kinder hat Federwolf ein einzigartiges, handbetriebenes Karussell aufgebaut, zudem gibt es eine Bastelecke. Auch Bogen- und Katapult-Schießen wird angeboten.

Musik vom Posaunenchor bis zur Ska-Band

Auf zwei Bühnen – die Hauptbühne auf dem vorderen Markt und eine kleinere Bühne auf dem Mittelaltermarkt – gibt es Programm. Das reicht vom Posaunenchor über den Musikverein und die Oldie-Band bis zur Ska-Band. Nach einer ökumenischen Andacht wird Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) den Nachtweihnachtsmarkt zusammen mit den Weihnachtsmann zum Gaudi-Kegeln offiziell eröffnen. „Mündlich habe ich schon um die zehn Zusagen fürs Kegeln“, sagt Christine Daum von der Innenstadtinitiative. Erwartungsgemäß fülle sich das Starterfeld aber umso schneller, je näher der Nachtweihnachtsmarkt rückt. Für ein Startgeld von 30 Euro können sich Dreier-Teams am Galgenkegeln versuchen – das verlangt weniger nach Sport, mehr nach Spaß. Die Erlöse aus den Startgeldern werden am Ende an einen Verein in Eisenberg gespendet. Bisher haben sich bei der OTZ, die alle Bewerber um die Erlöse in einem Beitrag vorstellt, drei Kandidaten beworben: der Kinderschutzbund, der ATV und die Initiative „Krause Goes Future“ der Regelschule.

Lebkuchenhäuser werden prämiert und versteigert

Noch ein weiterer Wettbewerb soll zur Tradition beim Nachtweihnachtsmarkt werden. Prämiert wird, wer das schönste Lebkuchenhaus gebacken und gebastelt hat. Bei Stefanie Hirschfeld von der Eisenberg-Information sind bis dato sechs Anmeldungen eingegangen. Alle Modelle sind ab 21. November im Stadtmuseum ausgestellt. Bis zum 30. November, 16 Uhr, können die Eisenberger über das ihrer Meinung nach schönste Modell abstimmen – vor Ort oder via Facebook. Ebenso sind Gebote für die einzelnen Objekte im Museum, als E-Mail oder per Facebook abzugeben, denn alle werden im Anschluss an den Wettbewerb an den Meistbietenden versteigert. „Das ist vielleicht auch für Firmen interessant, die noch nach einer passenden Weihnachtsdekoration suchen“, meint Stefanie Hirschfeld. Das Stadtmuseum hat an beiden Weihnachtsmarkt-Tagen bis 23 Uhr geöffnet. Passend zur aktuellen Ausstellung können sich Interessierte bei einem Workshop erklären lassen, wie man ausgediente Bücher dank einer ausgefeilten Falttechnik in Kunstwerke verwandelt.

Zum Märchenumzug Lampions und Kostüme nicht vergessen

Ein Höhepunkt für die Kinder ist jedes Jahr der große Märchenumzug, der am Sonnabend, 18 Uhr, an der Bühne startet. Zusammen mit Weihnachtsmann, Drehorgel-Rike und Rittern ziehen Groß und Klein durch die festlich beleuchtete Stadt – Kostüme und Lampions nicht vergessen. Auch die Händler rings um Markt und Steinweg haben sich wieder allerhand für ihre Kunden einfallen lassen. Die Fleischerei Roltsch feiert ihr 130-jähriges Bestehen mit Festzelt, DJ und Überraschungen. Das Hotel Mohrenbrunnen richtet seine Hofweihnacht im Fachwerkhof aus. Auch in zahlreichen anderen Läden gibt es Sonderrabatte, weihnachtliche Genüsse oder Live-Musik, wie im Trendtino, wo am 29. November Proft und am 30. November Christorio den Szeneboden rocken.

Und wer auch zu späterer Stunde noch weiterfeiern möchte, kann sich mit dem Shuttlebus ins Schortental fahren lassen, wo an beiden Weihnachtsmarkt-Tagen die Aprés-Ski-Party steigt.

Programm auf der Hauptbühne

- am Freitag, 29. November: Posaunenchor Eisenberg (18.20 Uhr), Kindertanzgruppen Elan (19 Uhr), Offbeat Cooperative - Ska aus Dresden (20 Uhr), Prämierung Kegelwettbewerb (22.30 Uhr)

- am Sonnabend, 30. November: Weihnachtsmann (16 Uhr), Weihnachtliches Singen mit Wilfried Mengs (16.30 Uhr), Prämierung und Versteigerung Pfefferkuchenhaus (17 Uhr), Vorführung ATV (17.30 Uhr), Musikverein Tautenhain (18.20 Uhr), acoustiCocktail - Oldies but Goodies, Weimar (20.15 Uhr)

Programm auf der Bühne zum Mittelaltermarkt

- am Freitag, 29. November: Märchenhaftes mit den Federwölfen (18.30 Uhr), Ritterschau (19 Uhr), Feuershow (21 Uhr)

- am Sonnabend, 30. November: Märchenhaftes mit den Federwölfen (17.30 Uhr), Ritterschau (19 Uhr), Feuershow (21 Uhr)