Eisenberger Adventskonzert mit „Supertalent“ Michael Hirte

Der Gewinner der 2008er-Ausgabe der Fernsehshow „Das Supertalent“ kommt nach Eisenberg: Michael Hirte und Gäste laden am Freitag, 20. Dezember, zur großen Weihnachtsshow ein. Gerade zur Vorweihnachtszeit wollen der Mundharmonika-Spieler und seine Kolleginnen und Kollegen Gefühle zeigen.

Mit seiner Mundharmonika und seinen gefühlvollen Liedern gelinge es dem Superstar immer wieder, sein Publikum genau da zu treffen, wo es gut tut, nämlich mitten ins Herz, meldet der Veranstalter Hainich Concerts. Immerhin hat er von seinen zahlreichen CDs seit dem Erfolg bei der RTL-Sendung inzwischen eine siebenstellige Zahl verkauft. In Bad Klosterlausnitz lebt der Musiker nach seiner Trennung allerdings nicht mehr.

Debüt für Simone Oberstein

Wer den erfolgreichen Musiker trotzdem live und hautnah erleben will – und sich von seinem Charme verzaubern lassen will, kann das beim Weihnachtskonzert in Eisenberg in der Stadthalle am letzten Freitag vor Weihnachten ab 16 Uhr. Hirte hat sich musikalische Gäste eingeladen: So etwa Mara Kayser, eine der großen Stimmen des volkstümlichen Schlagers, mit ihren schönsten Liedern.

Mit dabei ist auch Publikumsliebling Ronny Weiland, der Mann mit der ganz außergewöhnlich tiefen Stimme aus Apolda. Weiland ist unter anderem mit Gedenkkonzerten für Ivan Rebroff bekannt geworden und versucht sich dieses Mal an weihnachtlichen Klängen. Ebenfalls zu Gast ist die Sängerin Simone Oberstein, die ihr musikalisches Debüt in Eisenberg geben wird. Die Mario-Frank-Band rundet den Nachmittag musikalisch ab und wird alle Stars live begleiten, meldet der Veranstalter.

Erklingen werden zahlreiche bekannte Weihnachtslieder. Karten sind erhältlich bei der Stadtinformation in Eisenberg Am Markt, Telefon (036691) 73454, beim Ticketshop Thüringen (in Eisenberg bei Meißner – Paper&more) oder im Internet über www.ticketshop-thueringen.de. Eine Eintrittskarte kostet ab 39,60 Euro im Vorverkauf.