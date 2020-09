Nach 46 Jahren und drei Monaten hat Bernd Schulzig am 1. September 2020 das letzte Mal den Stadtbus durch Eisenberg gelenkt.

Bernd Schulzig ist gerne pünktlich, auch an seinem zweiten letzten Arbeitstag bei der JES Verkehrsgesellschaft in Eisenberg. „Eigentlich bin ich schon zum 1. Oktober 2014 in Rente gegangen“, erzählt der 69-Jährige – „aber ich bin einfach weitergefahren.“