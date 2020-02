Markus greift in die Lostrommel: Am 25. Februar fand die Auslosung zur 17. Mini-WM der Grundschüler im SHK in der Martin-Luther-Grundschule in Eisenberg statt.

Eisenberg. Bei den Titelverteidigern in der Martin-Luther-Grundschule in Eisenberg sind am Dienstag die Gruppen ausgelost worden.

Eisenberger Duell zur Mini-WM der Grundschüler

Zur diesjährigen Mini-WM der Grundschüler im Saale-Holzland-Kreis am 2. Juli in Bad Klosterlausnitz kommt es in Gruppe A zu einem Eisenberger Duell. Dann treffen die Titelverteidiger der Grundschule „Martin Luther“ als „Deutschland“ auf die Vertreter der Grundschule „Herzog Christian“ alias „Senegal“. Am Dienstag fand in der Luther-Grundschule die Auslosung für die Mini-WM statt.

Neymar kommt jetzt aus Crossen

Als „Losfeen“ durften Louis, Collin-Alexander, Levy, Sandro und Markus allen gemeldeten Grundschulen für das Turnier ein Land zuteilen, das sie vertreten werden. „Neymar kommt also jetzt aus Crossen“, kommentierte der Erste Beigeordnete das Landkreises, Johann Waschnewski (CDU), das Los für die dortige Grundschule: Brasilien. Ein weiterer Gegner für die Luther-Grundschüler in Gruppe A sind die Schüler aus Rothenstein alias Mexiko. „Rothenstein haben wir doch schon 21:0 geschlagen“, kommentierten die Titelverteidiger. Allerdings gelang dieser Kantersieg nicht bei einer Mini-WM, sondern in der Fair-Play-Liga, wie die Jungs später erklärten. Vier von ihnen kicken dort für die E-Junioren des SV Eintracht Eisenberg.

Mini-WM wird zum 17. Mal organisiert

Anders als im Profi-Fußball, wo nur alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft stattfindet, machen die Grundschüler im Saale-Holzland-Kreis jedes Jahr einen Weltmeister unter sich aus. „Wir organisieren die Veranstaltung jetzt zum 17. Mal“, sagte Steffen Albrecht, Schulsportkoordinator für den SHK im Staatlichen Schulamt Ostthüringen. Gespielt werde in zwei Altersklassen: 1. mit 2. Klasse sowie 3. mit 4. Klasse. Insgesamt haben 21 Grundschulen aus dem Landkreis für die Mini-WM gemeldet.

Die Auslosung verfolgten auch die Spieler René Eckardt und Justin Schau sowie Mannschaftsleiter Uwe Dern von der ersten Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena. Sie gaben den Kindern hinterher Autogramme und nahmen viele aufmunternde Worte für den Abstiegskampf in Liga 3 in die Saalestadt mit.

Auslosung zur 17. Mini-WM der Grundschüler im Saale-Holzland-Kreis

Gruppe A: Deutschland (GS Martin Luther Eisenberg), Senegal (GS Herzog Christian Eisenberg), Südkorea (GS An der Waldsiedlung Hermsdorf), Mexiko (GS Rothenstein), Australien (GS Golmsdorf), Schweden (GS Milda)

Gruppe B: Brasilien (GS Crossen), Schweiz (GS Stadtroda), Portugal (Altstadtschule Kahla), Japan (GS Camburg), Uruguay (GS Schkölen)

Gruppe C: Frankreich (Friedensschule Kahla), Russland (GS Bad Klosterlausnitz), Kolumbien (GS Tröbnitz), Tunesien (Friedensschule Hermsdorf), Belgien (GS Schöben)

Gruppe D: Argentinien (GS Ottendorf), Kroatien (GS Stiebritz), Spanien (GS Königshofen), England (GS Orlamünde), Österreich (TGS Bürgel)