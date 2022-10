Eisenberger Imker wieder auf dem Landmarkt

Eisenberg. Informationen über Bienenhaltung und frischen Honig im Glas gibt es am Sonntag, 2. Oktober, in der Kreisstadt.

„Dass Eisenberg blüht und summt, ist für unsere Bienen und ihre Imker Freude, Ansporn und nicht zuletzt auch Frucht der gleichnamigen Initiative unserer Stadt. Deshalb wird sich der Imkerverein Eisenberg und Umgebung auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand am Landmarkt beteiligen“, kündigte Gottfried Schumann vom Imkerverein Eisenberg an.

In Zusammenarbeit unter anderem mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dem Serviceverband Gartenbau Thüringen e.V. und dem Bundessortenamt gibt es am Stand des Imkervereins am Sonntag, 2. Oktober, Informationen über Bienen und deren Bedeutung für uns von Kultur bis Umwelt und Ernährung.

Übrigens: Die Stadtwette „Rettet 500 gebrauchte Honiggläser vor dem Altglascontainer“ im vorigen Jahr hat sogar Deutschlands zentrale Verpackungsregisterbehörde beeindruckt. Auf die Eisenberger Initiative hin wurden 2022 auch die Regeln für die Etikettenkleber für Glasverpackungen verändert, um ein leichteres Ablösen und damit die Recyclingfähigkeit zu verbessern. Imker versuchen seit jeher, gebrauchte Honiggläser wiederzuverwenden, auch Fremdgläser.