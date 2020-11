Eisenberger Innenstadt jetzt im weltweiten Netz

Pünktlich zur „EIS-Weihnacht“ gibt es die Eisenberger Innenstadt jetzt im Internet. Mit einer seit langem geplanten Homepage hat die Eisenberger Innenstadtinitiative ihren weltweiten Auftritt im Netz der Netze gestartet. Damit haben die Händler und Gewerbetreibenden aus der Kreisstadt des Saale-Holzlandes noch viel vor – künftig wollen sie damit auch Internet-Handelsgiganten auf regionaler Ebene Konkurrenz machen.

„Einen Online-Shop für die Bewohner der Region und vielleicht auch darüber hinaus ist der zweite Schritt, den wir geplant haben“, sagt Christine Daum als Sprecherin der Eisenberger Innenstadtinitiative. Jetzt wurde mit der Unterstützung der Multimedia-Agentur Liquid Impressions aus Kraftsdorf im Landkreis Greiz der lange vorbereitete erste Schritt gegangen. Die Startseite unter der Internetadresse www.innenstadt-eisenberg.de empfängt den Nutzer mit einer kunstvoll gestalteten Skyline von Eisenberg.

Mit der Grafik hatte der Eisenberger Mario Gehrt im vergangenen Jahr einen der Hauptpreise im Fotowettbewerb von Innenstadtinitiative und Ostthüringer Zeitung zum Eisenberger Stadtfest gewonnen. Jetzt wirbt sie weltweit im Internet für die Heimat Eisenberg.

Engagement für eine belebte Stadt

Der Titel der Startseite „Wir sind für Sie da“ steht während der Corona-Pandemie mehr den je für das Engagement von Eisenberger Händlern und Gewerbetreibenden für eine belebte Stadt. „Eigentlich musste in diesem Jahr alles ausfallen, was wir im Programm hatten“, sagt dazu mit Bedauern die Hotelbetreiberin Beate Schorsch und zählt Frühlingserwachen, Stadtfest, Heimat-Shoppen und Landmarkt auf, die den coronabedingten Beschränkungen für Veranstaltungen zum Opfer gefallen sind.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr, als die Geschäfte bis auf den Lebensmittelhandel geschlossen bleiben mussten, griffen Eisenbergs Händler, Gastronomen und Dienstleister zur Selbsthilfe. Bestellservice per Telefon und Internet samt Abhol- und Lieferservice wurde von etlichen kurzfristig und mit Unterstützung der Stadt auf deren Internetportal öffentlich gemacht.

Doch jetzt wollen die Vereinsmitglieder nach vorn schauen. Unter Aktuelles und Veranstaltungen wird auf der neuen Homepage weltweit darüber informiert, dass Händlerschaft und Stadt Eisenberg am Donnerstag die „EIS-Weihnacht“ mit „Shoppen im Advent“ gestartet haben als pandemiegerechten Ersatz für den Eisenberger Nachtweihnachtsmarkt. Der hätte eigentlich jetzt am Freitag stattgefunden, musste aber abgesagt werden. Auch die Ankündigung des Eisenberger Krippenweges, der am Sonntag eröffnet wird, ist nachzulesen.

Stadtgutschein erhältlich

Informiert wird auf der neuen Internetseite auch über den Stadtgutschein für Eisenberg, den die Innenstadtinitiative gemeinsam mit den Stadtwerken Eisenberg Energie entwickelt hat. In einer Neuauflage mit der Eisenberg-Skyline von Mario Gehrt ist er ab sofort in der Stadtinformation am Markt zu haben.

Für die Vereinsmitglieder soll der eigene Internetauftritt natürlich auch eine Möglichkeit sein, sich und ihr Unternehmen vorzustellen. Aufgelistet sind sämtliche Mitglieder des Vereins. Von Beauty und Wellness über Dienstleistungen, Einzahlhandel, Gastronomie, Gesundheit und Lebensmittel bis zu Sport und Beherbergungen erfährt der Nutzer der neuen Internetseite auf den schnellen Blick alles, was die Innenstadt von Eisenberg zu bieten hat.

Dazu noch ein Plus: „Die Premiummitglieder, die mit einem höheren Beitrag zur Vereinsfinanzierung beitragen, werden in gesonderten Porträts vorgestellt mit Link zu ihrer eigenen Firmenhomepage“, erläutert Christine Daum.