Eisenberg. Geplant ist kleines Repariercafe in Eisenberg am 28. Juni

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberger Jugendzentrum Wasserturm öffnet wieder

Nach vielen Nachfragen öffnet nun auch das Eisenberger Jugendzentrum Wasserturm wieder seine Pforten, wenn auch in schmalem Umfang. So wird es von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 15 bis 17 Uhr betreute Angebote geben. Vorgesehen sind sportliche Outdoor-Aktivitäten wie Volleyball, Fußballtennis und Badminton. Auch bei ungünstigem Wetter dürfe das Gebäude genutzt werden; allerdings mit Teilnehmerbegrenzung und strengen Infektionsschutzmaßnahmen, so der Trägerverein Bildungswerk Blitz.

Die Pandemie sei eben noch nicht vorbei, erklärte Detlef Poller, Leiter des Wasserturms. Daher werde der neue Betrieb im und am Jugendzentrum nur mit der Achtung der Regeln, wie Personenabstand, Niesetikette und Handhygiene möglich sein. Interessierte Kinder und Jugendliche sollten sich kurz vor 15 Uhr am Wasserturm einfinden, bei Bedarf ihre Getränke selbst mitbringen sowie auch einen eigenen Mundschutz, der für Wegstrecken im Gebäude gebraucht wird. Es werde eine Aufklärung zu den Regeln geben und auch Kontaktdaten verlangt, um im Ernstfall die Infizierungswege rückverfolgen zu können. „Die Umsetzungsbedingungen sind momentan natürlich nicht besonders schön und eine große Arbeitsbelastung“, so Poller, der mit einem kleinen Team den Betrieb absichern wird. Doch er ist auch guter Dinge und hofft, dass sich eine feste Nutzergruppe bildet, die dann den Wasserturm regelmäßig besucht.

Vielleicht könne sogar am Sonntag, 28. Juni, eine abgespeckte Version des Repariercafés ab 14 Uhr stattfinden, so die zarte Hoffnung des Sozialpädagogen.